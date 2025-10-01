鉅亨買基金 2025-10-01 12:06

近期全球金融市場多認為股市創高源於聯準會降息，但「鉅亨買基金」觀察到一個截然不同的現象，真正推動市場的關鍵或許並非降息，而是美國經濟衰退或許早已發生並結束，市場正迎來新一輪景氣週期。換言之，支撐股市上漲的核心動能，其實是「衰退落幕」所釋放出的景氣復甦訊號。面對全新的景氣循環，你還在觀望嗎？

鉅亨投資雷達》還在等衰退？別錯過景氣復甦的起跑點 (圖:shutterstock)

1. 經濟衰退或許早已悄悄結束

‌



勞動市場數據一直是觀察經濟景氣走向的重要風向球。近期美國 大幅下修非農就業人數 91.1 萬人，修正幅度創下歷來最大 ，引發市場對美國經濟可能步入衰退的擔憂。然而，「鉅亨買基金」認為，僅憑單一數據下定論，容易誤判經濟前景。相較之下，透過「 近一年就業人數變化 」減去「 近一年勞動人數變化 」的差值，才是更準確的觀察方式。

為什麼「就業人數」和「勞動人數」不能單看？先釐清兩者差異，「就業人數」指有工作的人，包含全職與兼職；「勞動人數」指正在找工作或已有工作的人，也就是有意願投入勞動市場的人。表面上只要就業人數增加的越多，似乎經濟就越好，但未必如此。舉例來說，假設去年美國有 1,000 萬人投入勞動市場，其中 950 萬人有工作，失業人數為 50 萬，若今年就業人數增加到 960 萬人，乍看多了 10 萬份工作是好事，但如果勞動人口也增至 1,020 萬人（增加 20 萬人），就代表其實有 60 萬人沒找到工作，失業人數反而變多。此時若 只看就業增加，會以為市場改善，實際上卻是惡化，因為新增勞動力未被吸收 。因此， 必須觀察變化量之間的關係 。這個 差值若為正 ，代表企業創造的職位多於新增找工作的人， 經濟較健康 ，如果 為負 ，代表就業吸納跟不上勞動人口成長， 可能是經濟趨緩甚至轉差的訊號 。今年看起來，這個差值在 4 月來到最低點 ，雖然 8 月再度下滑， 但聯準會於 9 月啟動降息後，可望幫助這個差值回升 。

資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理，2025/8/31。經濟衰退採美國 NBER 衰退觀察指標，主要參考美國實質 GDP、實質收入、就業、工業生產等指標的趨勢變化，以認定美國進入經濟衰退期間。近一年就業人數減勞動人數變化的差值指以同一月份的就業人數與勞動人數分別計算其相較於一年前的變化量，然後用「就業的 12 個月變化」減去「勞動的 12 個月變化」，用以衡量企業對新增勞動力的吸納能力，比單看就業或勞動其中一項更能反映勞動市場的實質變化。

2. 降息與勞動拐點：為何市場提早反應景氣回升

參考美國歷次衰退經驗，經濟衰退的起點與「近一年就業人數變化減勞動人數變化」的數值確實存在一定關聯，但並無明確的固定門檻。有時該數值轉負即進入衰退，有時即使仍在正值高檔，仍可能陷入衰退，因此難以用單一絕對水準界定衰退起點。相較之下， 衰退終點較易辨識 。回顧過去 11 次美國經濟衰退，幾乎每一次在「 近一年就業人數變化 減 近一年 勞動人數變化 」的差值出現 最低點 時， 當月或前數個月，經濟便宣告結束衰退 ，僅有 1981 年 7 月的衰退是於該數值落底後第二個月才結束。若將此經驗套用於當前週期， 倘若今年 4 月確為本輪最低點 ，那麼本次 經濟衰退的結束時間 ，很可能已落在 今年 1 月至 6 月間 。

3. 卡位復甦起點，股債資產報酬同步向上

若以今年 4 月作為勞動市場的低點、6 月作為經濟衰退的結束時點推估，那麼 目前正處於衰退結束後的第三個月 。回顧歷史經驗，經濟一旦走出谷底，市場通常會提前反映未來的景氣復甦動能。根據統計， 在衰退結束後三個月進場 ，無論是 1 年、3 年或 5 年後的平均表現， 股票與債券等資產類別均呈現正報酬 ，且整體表現不俗。其中， 美國科技股、新興市場股票及美股整體 的表現尤為亮眼， 5 年平均報酬分別達到 101%、89% 與 85% ，顯示 風險性資產 在景氣初升段 具備強勁的長期上升潛力 。此外，非投資等級債與新興市場債等收益型資產，受惠於利差優勢與風險情緒改善，亦展現出良好的中長期報酬空間。過往經驗清楚指出，衰退結束後的三至六個月，往往是資產價格重啟上升循環的關鍵期。與其等到景氣全面明朗再進場，不如把握當下的時間窗口，提前卡位景氣復甦初期的投資良機。

資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1985-2025 年，資料日期：2025/8/31。股市指數採用那斯達克 100 指數、標普 500 指數及 MSCI 系列指數，債券指數則採彭博公債指數、彭博綜合債券指數與美銀美林債券系列指數。

鉅亨投資策略

迎接新景氣循環，投資佈局不宜遲疑

鉅亨精選基金

