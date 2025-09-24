search icon



外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.581元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日22:20，紐元/美元下跌0.0047點跌幅達0.8%，暫報0.581點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.17%
  • 近 1 週：-2.17%
  • 近 3 月：-1.94%
  • 近 6 月：+2.20%
  • 今年以來：+4.68%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.90，本日下跌0.18%
  • 英鎊/美元相關性0.75，本日下跌0.64%
  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.72%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.46%
  • 美元/韓元相關性-0.69，本日下跌0.75%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日下跌1.04%

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5815-0.72%
澳元/美元0.6589-0.12%
英鎊/美元1.3446-0.53%
歐元/美元1.1742-0.62%
韓元/美元0.0007+0.00%

