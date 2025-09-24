外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.581元
截至台北時間24日22:20，紐元/美元下跌0.0047點跌幅達0.8%，暫報0.581點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.17%
- 近 1 週：-2.17%
- 近 3 月：-1.94%
- 近 6 月：+2.20%
- 今年以來：+4.68%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.46%
- 美元/韓元相關性-0.69，本日下跌0.75%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日下跌1.04%
