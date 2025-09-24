鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過23.17億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格112,180美元，24小時漲跌幅-0.20%；以太幣(ETH)現報價格4,170.72美元，24小時漲跌幅-0.17%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達23.17億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.86億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅31.2%；GMX(GMX)24小時跌幅20.4%；Numeraire(NMR)24小時跌幅14.7%。
近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅22.9%；PEOPLE(PEOPLE)近一週漲幅21.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅21%。
近一週跌幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅52.5%；SUN(SUN)近一週跌幅49.7%；FTT(FTT)近一週跌幅44.8%。
