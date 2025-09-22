鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為36元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.65元上修至-0.63元，其中最高估值0.83元，最低估值-1.06元，預估目標價為36元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.83(0.83)1.192.08
最低值-1.06(-1.06)-0.090.86
平均值-0.34(-0.36)0.941.49
中位數-0.63(-0.65)1.11.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值191,520,000203,033,000196,407,920
最低值172,473,000160,066,000169,514,660
平均值184,287,200179,689,050183,066,310
中位數186,670,000184,951,840183,171,340

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.191.155.6811.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,040,347199,138,777251,647,354273,598,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

