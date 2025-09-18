鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過135.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-18 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅25.3%；DEXE(DEXE)24小時跌幅16.5%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅49.4%；Xai(XAI)近一週漲幅10.2%；Ethena(ENA)近一週漲幅8.96%。