盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報6018.03點
截至台北時間18日02:14，費城半導體下跌61.19點（或1.01%），暫報6018.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.46%
- 近 1 月：+5.68%
- 近 3 月：+15.41%
- 近 6 月：+32.19%
- 今年以來：+22.07%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌4.88%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.94%；輝達(NVDA-US)下跌3.37%；超微半導體(AMD-US)下跌2.73%；連貫(COHR-US)下跌2.14%。
部分成分股表現相對穩健，超捷國際(MCHP-US)上漲3.07%；格羅方德(GFS-US)上漲3%；安森美半導體(ON-US)上漲2.12%；應用材料(AMAT-US)上漲2.06%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.04%。
