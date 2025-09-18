search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報6018.03點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日02:14，費城半導體下跌61.19點（或1.01%），暫報6018.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.46%
  • 近 1 月：+5.68%
  • 近 3 月：+15.41%
  • 近 6 月：+32.19%
  • 今年以來：+22.07%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌4.88%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.94%；輝達(NVDA-US)下跌3.37%；超微半導體(AMD-US)下跌2.73%；連貫(COHR-US)下跌2.14%。

部分成分股表現相對穩健，超捷國際(MCHP-US)上漲3.07%；格羅方德(GFS-US)上漲3%；安森美半導體(ON-US)上漲2.12%；應用材料(AMAT-US)上漲2.06%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.04%。

費城半導體

