鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1822元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日21:30，歐元/美元上漲0.0057點漲幅達0.48%，暫報1.1822點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.58%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：+1.84%
  • 近 6 月：+8.14%
  • 今年以來：+13.62%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.78，本日上漲0.21%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.4%
  • 澳元/美元相關性0.75，本日上漲0.11%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.25%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.65%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.24%

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1844+0.67%
加幣/美元0.7274+0.26%
英鎊/美元1.3649+0.36%
澳元/美元0.6673+0.09%

