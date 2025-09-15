盤中速報 - Worldcoin大跌8.87%，報1.55美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.87%，最新價格1.55美元，總成交量達1.22億美元，總市值30.43億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：1.7美元，近 1 日最低價：1.54美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.76%
- 近 1 月：+60.39%
- 近 3 月：+61.53%
- 近 6 月：+80.50%
- 今年以來：-28.92%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Dogwifhat大跌8.13%，報0.88美元
- 盤中速報 - Yield Guild Games大跌15.13%，報0.21美元
- 盤中速報 - Bonk大跌8.07%，報0美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌47.92%，報0.33美元
下一篇