投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
永豐金 (2890-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)


5. 投信當日 (12) 賣超的股票
永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
 

