投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
永豐金 (2890-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)
5. 投信當日 (12) 賣超的股票
永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#指標剛突破
#上升三紅K
#多頭均線上攻
下一篇