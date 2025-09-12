search icon



盤中速報 - Yield Guild Games大漲31.97%，報0.23美元

鉅亨網新聞中心


Yield Guild Games(YGG)在過去 24 小時內漲幅超過31.97%，最新價格0.23美元，總成交量達0.55億美元，總市值1.36億美元，目前市值排名第 118 名。

近 1 日最高價：0.25美元，近 1 日最低價：0.16美元，流通供給量：594,189,552。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+18.19%
  • 近 1 月：+2.15%
  • 近 3 月：+1.27%
  • 近 6 月：-12.95%
  • 今年以來：-64.90%

Yield Guild Games0.2059+28.8%

