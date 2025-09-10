盤中速報 - 費城半導體大漲1.75%，報5921.95點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:30，費城半導體上漲102.13點（或1.75%），暫報5921.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.82%
- 近 1 月：+2.5%
- 近 3 月：+13.3%
- 近 6 月：+25.71%
- 今年以來：+16.87%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.34%；博通(AVGO-US)上漲4.28%；美光科技(MU-US)上漲3.54%；輝達(NVDA-US)上漲3.53%；超微半導體(AMD-US)上漲2.91%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌3.22%；格羅方德(GFS-US)下跌2.37%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.86%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.81%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.8%。
