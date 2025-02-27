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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.3%，報87.375元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 11:40


截至台北時間27日11:40，美元/印度盧比上漲0.262點漲幅達0.3%，暫報87.375點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.06%
  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 3 月：+3.31%
  • 近 6 月：+3.87%
  • 今年以來：+1.71%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.32%
  • 美元/台幣相關性0.32，本日上漲0.08%
  • 美元/新加坡幣相關性0.32，本日上漲0.17%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.39，本日上漲0.11%
  • 英鎊/美元相關性-0.36，本日上漲0.08%
  • 歐元/瑞郎相關性-0.33，本日上漲0.05%

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