外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.3%，報87.375元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 11:40
截至台北時間27日11:40，美元/印度盧比上漲0.262點漲幅達0.3%，暫報87.375點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.06%
- 近 1 週：+0.26%
- 近 3 月：+3.31%
- 近 6 月：+3.87%
- 今年以來：+1.71%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.33，本日上漲0.32%
- 美元/台幣相關性0.32，本日上漲0.08%
- 美元/新加坡幣相關性0.32，本日上漲0.17%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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