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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.78%，報158.57元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:40


截至台北時間17日20:40，歐元/日元下跌1.24點跌幅達0.78%，暫報158.57點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.04%
  • 近 1 週：+2.21%
  • 近 3 月：-1.77%
  • 近 6 月：-1.81%
  • 今年以來：-1.62%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.43，本日下跌0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.41，本日下跌0.12%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.35，本日下跌0.07%

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歐元/日元158.68-0.71%
日元/美元0.0066060.00%
英鎊/美元1.2630.36%
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人民幣/美元0.137648-0.14%

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