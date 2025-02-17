外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.79%，報167.96元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:30
截至台北時間17日20:30，瑞郎/日元下跌1.33點跌幅達0.79%，暫報167.96點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.56%
- 近 1 週：+1.76%
- 近 3 月：-2.59%
- 近 6 月：-0.59%
- 今年以來：-2.10%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌0.45%
- 美元/瑞郎相關性-0.33，本日下跌0.21%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.31，本日下跌0.13%
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