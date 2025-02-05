外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.81%，報169.09元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:10
截至台北時間05日23:10，瑞郎/日元下跌1.38點跌幅達0.81%，暫報169.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.53%
- 近 1 週：-0.88%
- 近 3 月：-3.10%
- 近 6 月：-0.20%
- 今年以來：-1.42%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.34，本日下跌0.96%
- 美元/瑞郎相關性-0.31，本日下跌0.53%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.29，本日下跌0.72%
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