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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.81%，報169.09元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:10


截至台北時間05日23:10，瑞郎/日元下跌1.38點跌幅達0.81%，暫報169.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.53%
  • 近 1 週：-0.88%
  • 近 3 月：-3.10%
  • 近 6 月：-0.20%
  • 今年以來：-1.42%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.34，本日下跌0.96%
  • 美元/瑞郎相關性-0.31，本日下跌0.53%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.29，本日下跌0.72%

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瑞郎/日元169.09-0.81%
歐元/美元1.04180.40%
日元/美元0.00656399999999999951.54%
英鎊/美元1.25060.22%

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