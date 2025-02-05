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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.34%，報1.3467元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:00


截至台北時間05日23:00，美元/新加坡幣下跌0.0046點跌幅達0.34%，暫報1.3467點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.34%
  • 近 1 週：+0.02%
  • 近 3 月：+2.44%
  • 近 6 月：+1.85%
  • 今年以來：-0.94%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日下跌0.08%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.77%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日下跌0.4%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日下跌0.55%
  • 紐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.76%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日下跌0.39%

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美元/新加坡幣1.3469-0.33%
人民幣/美元0.137466-0.29%
歐元/美元1.04180.40%
紐元/美元0.56920.73%
英鎊/美元1.25060.22%

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