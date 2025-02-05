外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.34%，報1.3467元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:00
截至台北時間05日23:00，美元/新加坡幣下跌0.0046點跌幅達0.34%，暫報1.3467點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.34%
- 近 1 週：+0.02%
- 近 3 月：+2.44%
- 近 6 月：+1.85%
- 今年以來：-0.94%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日下跌0.08%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.77%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日下跌0.4%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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