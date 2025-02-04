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鉅亨速報

外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.78%，報108.03元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:20


截至台北時間04日23:06，近月美元指數下跌0.847點跌幅達0.78%，暫報108.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.44%
  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 3 月：+3.61%
  • 近 6 月：+3.29%
  • 今年以來：-0.57%

近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.31，本日下跌0.67%
  • 美元/台幣相關性0.31，本日下跌0.05%
  • 澳元/日元相關性0.29，本日下跌0.26%

近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/離岸人民幣相關性-0.33，本日下跌0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.31，本日下跌0.77%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.30，本日下跌0.57%

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近月美元指數107.825-0.97%
馬來西亞令吉/美元0.224820.72%
美元/台幣32.9850.05%
澳元/美元0.62550.56%
日元/美元0.00648000000000000050.00%
人民幣/美元0.137893-0.07%

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