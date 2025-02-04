外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.78%，報108.03元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:20
截至台北時間04日23:06，近月美元指數下跌0.847點跌幅達0.78%，暫報108.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.44%
- 近 1 週：+0.36%
- 近 3 月：+3.61%
- 近 6 月：+3.29%
- 今年以來：-0.57%
近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對
近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性-0.33，本日下跌0.33%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.31，本日下跌0.77%
- 美元/挪威克朗相關性-0.30，本日下跌0.57%
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