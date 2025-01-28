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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.81%，報1444.44元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 11:30


截至台北時間28日11:29，美元/韓元上漲11.6點漲幅達0.81%，暫報1444.44點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.69%
  • 近 1 週：-0.27%
  • 近 3 月：+3.23%
  • 近 6 月：+3.55%
  • 今年以來：-2.98%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.44%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.54%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.48%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.44%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.56%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.52%

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美元/韓元1446.220.94%
人民幣/美元0.137893-0.07%
紐元/美元0.5659-0.49%
澳元/美元0.6251-0.64%
歐元/美元1.0436-0.52%

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