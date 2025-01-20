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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.82%，報1.4362元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40


截至台北時間20日21:40，美元/加幣下跌0.0118點跌幅達0.82%，暫報1.4362點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.58%
  • 近 1 週：+0.40%
  • 近 3 月：+4.93%
  • 近 6 月：+5.45%
  • 今年以來：+0.66%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.71，本日下跌0.86%
  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.72%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日下跌0.94%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.75，本日下跌0.84%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日下跌1.04%
  • 歐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.94%

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美元/加幣1.4356-0.86%
澳元/美元0.62430.86%
紐元/美元0.56431.13%
歐元/美元1.03730.99%

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