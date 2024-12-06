【台股操盤人筆記】AI伺服器BBU新題材當紅
鉅亨研報 2024-12-06 12:36
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
AI 伺服器 BBU 新題材當紅
最近市場盛傳輝達 GB200 與 GB300 伺服器設計中將納入 BBU（電池備援模組），儘管還不確定是選配或標配，但依然受到市場關注，我們認為無論是哪一種設計，可預見的是 BBU 的需求將顯著增加，預估將從每個伺服器托盤（tray）配置 2-3 個電池模組增加至 5-6 個，將近 2 倍的成長，另外電池芯數量和規格也有望顯著提升，反映在單價上，AI 伺服器 BBU 將高於傳統伺服器的兩倍以上，量價都顯著成長下的商機不言而喻。回顧上一個受惠 AI 伺服器規格提升而需求暴增的產業，散熱絕對是最佳例子，雖然 BBU 的潛在市場規模可能不比散熱產業來的大，但只要 AI 伺服器需求不停止，BBU 產業也有機會進入爆發式的成長階段。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息循環啟動：美國通膨朝 2% 目標前進，12 月聯準會有望降息一碼，降息趨勢不變
（二）軟著陸機率高：美國就業市場整體保持韌性，2025 年美國 GDP 仍可維持 2% 以上成長
（三）中國政策支持：中國加大寬鬆與補貼政策，經濟數據已有好轉跡象，2025 年新一輪刺激政策有望續見
（四）企業回歸成長：電子業庫存回補 + AI 需求不墜，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
大小股類股表現輪動，分散佈局掌握機會
台股 11 月以來幾次面對季線保衛戰，所幸進入 12 月後終於出現多方反撲，大盤站回季線化解再破底危機，這波反彈權值股貢獻功不可沒，Intel 執行長季辛格「被退休」形同宣告過去三年的轉型路線失敗，突顯出台積電在晶圓代工無可動搖的地位，也帶動台灣半導體類股樂觀反彈，不過地緣政治因素仍是一大風險，近期外資期貨空單偏高，短線上大盤應該還是震盪盤堅的格局；近期盤面上大小股類股輪動，但能發現資金基本上還是圍繞 AI，包括近期很夯的超級電容、BBU、矽光子等題材，這些題材才剛起漲、評價相對較低，且未來趨勢也很明確，預計更容易受到市場資金青睞。展望 2025 年，可留意低位階和業績展望佳的產業 / 個股，原則上不追高且可分散佈局以降低風險，預估全年台股整體 EPS 仍可維持雙位數以上成長，獲利挹注全年股市上漲的趨勢不變。
各期間績效表：（％）
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