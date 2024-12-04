輝達獲利優於預期！ 台廠AI 供應鏈獨霸全球，投資瞄準台股科技主動型基金

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謝文雄進一步指出，短線來看科技股股價之所以波動加劇，主要是因為高估值、高預期、高基期，震盪也是在所難免，但好消息是從股價表現來看行情並沒有消失，而是從只漲半導體族群，慢慢擴散至估值仍相對較低的電腦周邊及設備、電子零組件業，這也與輝達 GB200 伺服器出貨在即、美國聯準會降息帶動終端電子產品需求回溫，電子業庫存已去化至健康水位、重啟補庫存週期有關，這些是 2025 年科技類股漲幅延續的關鍵，換句話說，科技股商機將不再只局限於 AI，其他電子業也都有機會，2025 年將是萬家爭鳴、百花齊放的格局；而在這樣的環境下，回歸基本面表現的投資策略更為重要，AI 相關的成長性當然還是最好，但只要確定獲利成長的趨勢不變，挹注股價上漲的趨勢就不變，至於 2024 年底前由於年底作帳、資金偏向短線操作，需留意可能還是偏向震盪格局，不過這也帶來逢低布局、累積部位的絕佳入場機會。現階段市場擔憂的所有問題，都將隨著時間推移而迎刃而解，從更長期、更廣泛的產業趨勢進行分析，全球科技巨頭們仍不斷投入 AI 基礎建設、調升相關資本支出展望，帶動 AI 產業長線需求仍無虞，雖然單一企業獲利可能出現波動，但整體 AI 產業供應鏈將雨露均霑，特別是台灣相關供應鏈廠商，不論是 AI 基建供應商 (輝達) 或產品購買者(四大雲端業者)，都需要台灣供應鏈業者的扶持。此外，全球 AI 伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景。過去 5 年、10 年相比過去 20 年，台股指數的成長性越來越好，進入 AI 世代台股發展潛力無限。