日本企業大革新，價值動能定江山！進擊日股「這檔」後靚十足 野村首檔聚焦日本政策財的ETF 00972，12/18強勢開募！
鉅亨研報 2024-11-29 12:14
日股走出失落的 30 年，吸引股神巴菲特等國際資金加碼投資，在新的國際政經格局框架下，國際資金持續流入日本，日本經濟及證券交易市場脫胎換骨，使日股今年來多頭格局延續行情走高，高盛等外資今年來陸續發布看好日股走勢的報告，加上市場反應川普支持降低企業稅收與放寬商業監管等政策，以刺激美國景氣，市場信心增強及日圓趨貶提升日本出口企業的競爭力，有助於日股續航力，根據彭博統計 (~9/30)，日股 ETF 今年來受益人數及規模增長幅度更勝美股 ETF，代表日股投資力道仍持續暢旺，成為海外股票 ETF 市場布局亮點，目前日股的估值仍處於相對低點，日本股市還有很大的上漲空間，現在正是佈局放眼未來的最好時間點。野村投信年終鉅獻，首度重磅推出野村美日 ETF 傘型基金之 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 瞄準日股企業革新紅利及價值股主場優勢，以季配息設計與 15 元親民價格發行，預計於 12 月 18 日展開募集。野村推出首檔聚焦日本政策紅利財 ETF，投資日股站在巨人的肩膀上，野村資產管理是日本第 1 大資產管理公司 *，日本第 1 大 ETF 發行商，已發行 65 檔 ETF，在日本 ETF 市佔率達 43.5%，總管理資產逼超過 6 兆台幣。佈局日股，就交給最懂日本市場的老行家。(* 資料來源：NAM Tokyo，2024/6，野村資產管理為野村投信股東。)
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析表示，自 2021 年日本證交所改革措施以來，價值股明顯展現日股主場優勢，日本企業持續締造獲利佳績，彭博預估 2025 年日本企業每股盈餘 (EPS) 可望持續成長，有利日股持續上攻底氣。高盛報告還指出，日本價值股持續跑贏大盤，預期這樣的態勢可望延續。這就是因為日股擁有獨特的公司治理改革紅利，而這一變化也標誌著日本價值股正在進行歷史性的價格重估，帶動日本價值股的表現顯著超越大盤。日本有別於全球趨勢，價值股才是主戰場，未來有望複製美股黃金十年的成長模式，而價值 + 動能選股讓投資更升級，在獨特 PBR+EPS 雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比 (P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長，透過「PBR+EPS 雙動能指標」及「股利指標」，以全日本大 / 中 / 小型股票約 1100 檔為母體，透過市值 / 流動性、至少需達 5 位以上的分析師覆蓋率，及初步股利率篩選剔除低於 1% 或高於 20% 的個股，初步篩選出 400 檔股票，透過獨創的 PBR 動能指標 (6 月股價淨值比增幅) +EPS 動能指標(預估 EPS 及當前 EPS 增幅) 及「股利指標 (彭博預估股利殖利率)」篩選，計算價值創造動能(Value-Creation Momentum) 分數並進行排序，最後依照流通市值與股利率進行加權選出 50 檔成分股，單一個股占指數不得超過 8%，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。其次，彭博日本價值動能高息指數除每年兩次（3 月、9 月）成分股定期審核外，也會在 3/6/9/12 月進行權重再平衡。指數前 10 大持股包括：全球第一大車企本田汽車 (7.98%)、日本三大金融巨頭之一瑞穗金融集團(7.91%)、日本第一大製藥公司武田製藥(7.77%)、日本第三大電信公司軟銀集團(7.39%)、日本最大草集團日本煙草公司(7.00%)、日本常大保險控股巨頭之一 MS&AD 保險集團(5.95%)、全球鏡頭大廠佳能(4.96%)、日本最大租車公司歐力士(4.31%)、日本五大商社之一的住友商事(4.01%) 等。
彭博日本價值動能高息指數成分股篩選流程
張怡琳進一步分析表示，根據實證研究，自彭博日本價值動能高息指數 2015 年推出以來，該指數的總回報率高達 209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。
彭博日本價值動能高息指數 vs 日本主要指數，累積總報酬走勢
黃宏治指出，有鑑於日本企業長期忽略股東權益 (ROE) 造成企業價值 (P/B) 低落，2021 年日本證交所開始推動公司治理改革與指數編整，更在 2023 年 4 月要求 PBR 低於 1 的上市公司提出改革方案，否則將面臨下市風險，這種霹靂手段達成了促進日本企業轉型的效果。若要提升股價淨值比 (PBR)，公司可透過回購股票，減少在外流通股數，以提升 EPS；或是提高股利發放，吸引買盤進駐，2023 財年日本企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估今(2024) 財年也將再創高峰、加總金額將達到近 34 兆日圓。
時序即將邁入 2025 年，黃宏治持續看好日本企業改革制度對於日股價值提升的前景，加上日本企業獲利持續轉佳，除了日圓貶值有利日本製造業的發展，提升了日本出口企業的競爭力，這對企業的盈利能力也有顯著的正面影響。此外，薪資成長和消費者物價指數創下 2000 年以來新高，加上觀光客的爆買，帶動了旅遊和內需消費的復甦。政策面上，東證的 60 年大改革和個人儲蓄帳戶 NISA(小額投資免稅制度）新制的推行，大幅提升了免稅額度和免稅期間，將引入更多資金流進股市，也進一步促進日股表現，加上外資積極流入日股多面向利多帶動下，日股依然將是全球法人資金配置的主要標的之一，並持續受到投資人高度關注。此外，日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠，巴菲特看中日本「經濟復甦是全面性的」，不會只買特定類股，而是廣泛涉及各產業，今年 10 月股神巴菲特（Warren Buffett）再度把投資目標，對準日本股市，巴菲特掌管的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 再度發行日圓債券，發行總額為 2818 億日圓，對日本五大商社的持股，逐漸提高到 9.9% 且打算要長期持有，代表巴菲特對日本股市未來 3-5 年的前景看好，巴菲特從 2019 年首度發行日圓債券後，這次是第九度發行日圓債券，也是今年 4 月以來，第二度發行日圓債券，規模更是史上第二大（僅次於 2019 年 9 月的 4300 億日圓），日股後市未來表現值得期待，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可藉此緊密參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，進行適度配置。
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。 基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】指數免責聲明：｢Bloomberg®」及所授權的彭博日本價值動能高息指數 (「指數」)，為 Bloomberg Finance L.P. 與其關係企業，包括彭博指數服務有限公司以及指數管理人等(合稱「彭博」)，及第三方供應商的商標或服務標章，業已授權野村投信(｢被授權人」) 為特定目的使用之。彭博並非被授權人的關係企業，且彭博未核准、背書、審查、或推薦野村日本價值動能高息 ETF 基金 (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)(「本基金」)。彭博不保證有關指數或本基金中任何資料或資訊的即時性、正確性、或完整性。(完整版警語請詳閱基金公開說明書)
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