【台股操盤人筆記】獲利挹注股市上漲趨勢不變

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● 獲利挹注股市上漲趨勢不變 美國 3Q24 財報季告一段落，整體美股企業 EPS 成長約 8.5%，約七成以上企業財報公佈超乎市場預期，分析師繼續上修 2024 全年獲利成長，2025 年獲利成長則是呈現逐季走揚，顯示降息後美國消費可望支撐美國經濟韌性。台股部份我們也注意到類似情況，野村 11 月最新預估 2024 年整體台股企業 EPS 成長約 41%，同樣是連續七個月上修，獲利動能有增溫跡象，而 2025 年雖然因為今年基期較高而導致增速放緩，但預估也有 8% 以上的成長，以全年的角度來看，獲利挹注股市上漲趨勢並未改變。目前市場最大風險仍在於川普關稅政策，關稅的確是很大的不確定性因素，不過就實務上光是貿易調查通常就要一年時間，後續還要磋商與制定清單約 1-2 個月，實際關稅政策最快也到 2025 年底才會上路，未來一年無論是企業獲利或是通膨應還不至於出現太大風險，但還是要注意資金會偏向短線操作，需留意大盤可能還是偏震盪格局，不過這也帶來逢低布局、累積部位的絕佳入場機會。

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