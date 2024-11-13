三星傳斷供中國7奈米以下晶片 股價直直落創4年新低

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-13 09:51

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受美國出口管制措施升級影響，繼台積電 (TSM-US) 台積電 (2330-TW) 之後，傳出三星電子也不再提供中國客戶的 7 奈米以下晶片，三星對此傳言不予置評。三星週三 (13 日) 早盤股價急挫 2.5% 至 5.17 萬韓元，觸及四年以來低點。

三星股價今年來跌幅擴大至 32%，恐寫下 20 年來最差年度表現，反觀競爭對手 SK 海力士今年迄今上漲 32%；輝達 (NVDA-US) 則狂飆 199％。

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稍早，美國商務部禁止台積電提供 7 奈米以下晶片給中國廠商傳出之後，分析師看好三星電子受惠於轉單效應，沒想到數日之後，中國半導體廠陸續接到三星通知，不再提供 7 奈米以及 7 奈米以下先進製程晶片。

值得注意的是，本月初韓媒引述消息人士報導，三星已關閉平澤 2 號線（P2）和 3 號線（P3）超過 30% 生產線，以降低晶圓代工的產能，並計畫年底前擴大關閉範圍至 50%，其中包括 4 奈米、5 奈米和 7 奈米代工生產線。三星計劃在監控客戶訂單的同時逐步停止營運。

雖然外界一致認為此舉主要是為了降低成本，如今看來，三星也有可能是在上個月就因台積電「違規」代工事件而收到了風聲，從而預期將在年底前將 7 奈米及以下先進製程代工產線的關閉範圍擴大至 50%。