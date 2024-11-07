【台股操盤人筆記】美超微事件或促成轉單效應

鉅亨研報 2024-11-07 10:50

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加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/11/6）

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野村腳勤觀點：

美超微事件或促成轉單效應

美超微事件源自於做空機構的一份報告，指控其涉嫌操縱會計項目，並違反制裁禁令、間接轉賣產品給俄羅斯，加上近期安永會計師的切割，美超微應該很高機率會被輝達砍單，對此我們評估後續產生兩個想法，一來是輝達的 AI 伺服器出貨情況不受影響，畢竟輝達供應商很多，即便少了美超微還能轉單給很多公司，二來是台灣會是最主要的轉單受益者，除了美國 Dell、台灣廣達、鴻海等一線 ODM 廠之外，台灣二線廠商預估更有機會接到美超微轉單。至於與美超微有關的台灣供應鏈公司，雖然短期之內會受到影響，但這些公司也有積極與 ODM 大廠合作，GB200 伺服器的出貨預估能彌補美超微訂單的消失，整體而言，美超微事件對台灣 AI 供應鏈的影響應該相對有限。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息：美國通膨持續走緩，聯準會預防式降息啟動，正式開啟降息循環

（二）美國經濟具韌性：聯準會預估明年美國經濟成長率 2% 不變，加上就業市場強勁，經濟軟著陸機率增加

（三）中國政策支持：中國明確加大政策刺激力道，只要刺激政策持續推出，有助於中國經濟及消費回溫

（四）企業回歸成長：經濟軟著陸預期加上 AI 需求仍強勁，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局

大盤利空因素：

（一）美國總統大選：美國總統大選結果尚未出爐，國會之亂等政治風險令不確定性依然存在

（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長性放緩，指標股的股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

AI 主流不變，但選股要更為謹慎

近期美國四大 CSP 公布之財報及展望大致符合預期，即便因為 AI 獲利的速度導致股價反應不一，但四大 CSP 一致性增加明年 AI 資本支出，對於 AI 供應鏈仍是長線利多。短線美國總統大選是市場焦點，但無論最後是紅藍陣營哪方獲勝，都不會改變 AI 的高成長性。台股此波表現較美股落後，在美國總統大選不確定因素消除後，聯準會 11 月若能再繼續降息，就有機會推升大盤緩步走升，與輝達 GB200 伺服器相關個股，有機會再度獲得市場資金進駐。2025 全年來看 AI 還是營收成長的亮點，而上半年台股企業獲利預估將在 GB200 大量出貨推升下持續走高，但須關注後續各企業的展望及獲利提升速度，不排除 AI 投資持續但獲利成長出現空窗期，讓股價可能有修正疑慮，建議挑選 AI 相關個股須更為謹慎，尤其是在產業趨勢剛形成階段，尚未有獲利仍處於本夢比階段的相關產業及標的。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/10/31。 * 備註：本基金之月配類型受益權單位將於民國 113 年 12 月 2 日起開始銷售

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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