英特爾將在俄亥俄州蓋兩間晶片廠 斥資逾280億美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 23:00
英特爾 (INTC-US) 周五 (25 日) 表示將投資逾 280 億美元在俄亥俄州新建兩家晶片廠，預料建廠計畫初始階段能創造 3,000 個就業機會。這是該公司拓展代工業務並力拚台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的最新舉措。
消息傳出後，這家陷入困境的晶片公司股價上漲 3.96%，每股暫報 23.23 美元。今年迄今該股已累積下跌逾 55%。
英特爾的晶圓代工業務是執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 重振策略的核心，這家曾經的晶片製造之王正試圖奪回輸給全球最大晶片代工製造商台積電的技術優勢。
一個多月前，英特爾與亞馬遜 (AMZN-US) 簽署一項數十億美元的協議，替這家電子商務巨擘的雲端服務部門量身打造人工智慧 (AI) 晶片。該交易被視為英特爾虧損的晶圓代工業務獲得認可的重要指標。
這家晶片製造商經歷了動蕩的一年，期間暫停配息、進行裁員，還有一位知名董事突然辭職。此外，股價暴跌也威脅其在道瓊指數中的地位。
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