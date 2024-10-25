英特爾將在俄亥俄州蓋兩間晶片廠 斥資逾280億美元

英特爾 ( INTC-US ) 周五 (25 日) 表示將投資逾 280 億美元在俄亥俄州新建兩家晶片廠，預料建廠計畫初始階段能創造 3,000 個就業機會。這是該公司拓展代工業務並力拚台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 的最新舉措。

消息傳出後，這家陷入困境的晶片公司股價上漲 3.96%，每股暫報 23.23 美元。今年迄今該股已累積下跌逾 55%。

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英特爾的晶圓代工業務是執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 重振策略的核心，這家曾經的晶片製造之王正試圖奪回輸給全球最大晶片代工製造商台積電的技術優勢。