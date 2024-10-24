不懂就問>>牛熊對決，現在誰的主場？野村投信：全天候投資一直都有主場優勢
鉅亨研報 2024-10-24 08:59
終於等到美國聯準會降息，但市場卻不是一帆風順，到底現在牛、熊市，誰有主場優勢？該如何選邊站？野村投信表示，降息有利長期資金行情展開，但經濟衰退疑慮、美國大選、日本新政、地緣政治動亂紛紛來攪局，波動風險仍不可小覷，聰明投資人反而鍾愛可以機動調整的「全天候組合投資」，時時刻刻握有主場優勢，掌握降息機會、分散風險一次搞定。
到底「全天候組合策略」為何快速圈粉？尤其在降息風潮吹起的時刻？野村投信說明如下：
問：為何「全天候投資策略」會紅？
答：「全天候投資策略」是透過多元化的資產配置，使投資組合能夠在各種經濟環境下保持較佳的風險調整後報酬，也就是隨時掌握景氣循環的主場優勢，人氣當然旺。
由於過去僅投資單一資產時，報酬的變化大，像是公債在經濟衰退時表現良好，而在經濟繁榮時表現可能僅優於現金，因此「全天候投資策略」對於追求長期資產增值的投資者相當具有吸引力，解決時常面臨的「該如何配置？、何時買進？、何時賣出？…」的難題。因而近幾年隨著全球經濟的變化，「全天候投資策略」的理念持續受到關注，並成為許多長期投資者的熱門選擇。
問：全天候投資 vs. 單一資產，長期投資的表現如何？
答：以 2008~2019 年美國景氣循環為例 (詳參下表)，假設以美國 ISM 服務業指數做為衡量景氣週期的指標，50 為景氣榮枯分水嶺，這 10 多年間，美國經濟從衰退、復甦、繁榮到減速，歷經完整四個週期，其中不同景氣週期受惠的資產顯然不一樣。因此若能順應不同週期靈活調整資產配置，將有機會勝過長抱單一資產 (詳參下圖)。
表：以美國 ISM 服務業指數做為衡量景氣週期指標以及相對受惠的資產
圖、經歷一輪景氣循環，全天候投資與單一資產表現
問：野村投信全新推出的「全天候組合策略」有何優勢？
答：野村投信以「全天候投資策略」所推出的組合式產品，一次布局多檔基金，提供多元分散配置方案，具有以下「3A 獨家特色」：
1.Ace 王牌領航，由「野村投信 + 駿利亨德森投資」雙強聯手
駿利亨德森投資擁有 90 年實力，以美國股債平衡式策略聞名於世。該平衡式策略始於 1992/09/01，超過 30 年仍持續被運用在美國註冊基金、在台核備的愛爾蘭註冊基金及包括代操等產品工具，經得起景氣循環考驗，因此野村投信最新推出的「全天候組合策略」，就選擇與駿利亨德森投資合作，期能達成「1+1 大於 2」的雙強聯手效益。
2.All Weather Investment 全天候投資策略，隨時掌握主場優勢
「全天候投資策略」動態配置管理多元子基金，順勢而為，挑選相關性低的標的，使投資組合適應各種經濟週期階段，以創造長期更佳的風險調整後表現，野村投信強調，在不同環境下靈活配置，才有機會隨時握有主場優勢，投資也才有機會走得遠。
3.Alternatives 另類資產可攻可守
另類資產 (註) 對於一般人而言，相對較少、或難以接觸，投資範圍包括私募股權、房產基建、大宗商品、主題投資等，然而，由於另類資產與傳統股債連動度低，不論景氣復甦、繁榮或衰退，都有機會扮演進攻或防禦的利器，可以說是「進可攻，退可守」的投資工具，善加運用，對於整體投資組合將有機會帶來正向效益。
註：本基金可投資之另類資產標的為投資 4 大另類資產相關證券之子基金，非直接投資 4 大另類資產標的。
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