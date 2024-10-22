護國神山獨霸天下？ 搭上AI高速成長特快車，延續科技股漲勢留意「這類型」
鉅亨研報 2024-10-22 11:44
台積電財報財測優於預期，美零售銷售數據顯示經濟保有相當韌性，四大指數漲多跌少。台積電 10/17 法說會公布第三季財報，受惠產能稼動率提升加上成本持續優化，毛利率、營益率雙雙超越財測高標並保證未來五年健康成長。台積電董事長魏哲家喊「AI 需求是真的！」尤其各大 CSP 業者積極打造各自晶片，並且與台積電深度合作，而台積電也透過使用 AI 提升晶片良率、優化製程；魏哲家強調，這只是剛開始而已，他更透露，重要客戶表示需求非常瘋狂（insane），COWOS 需求大於供給，產能倍增也無法滿足需求，顯示 AI 應用及導入優於市場預期。今年以來台積電等半導體類股領漲大盤、貢獻加權指數多數漲幅，AI 科技股相關表現如日中天，但反而讓不少科技股粉絲苦惱：想追高但又怕盤勢反轉？抑或有其他更好的選擇？野村投信表示，加權指數再度收復 23000 點，台股均線呈現多頭排列，加上台積電法說會報佳音，有利台股持續上攻，AI 商機無限，投資人不妨伺機把握投資機會，搭配創新科技概念股，搭上 AI 高成長列。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)* 基金經理人林怡君分析表示，根據統計，護國神山台積電領漲加權指數、帶旺半導體類股的行情平均約持續 11.8 個月、但多頭行情個別期間有長有短，若投資人在領漲行情尾聲時進場，此時投資半導體指數 3 個月平均表現約為 + 5%，表現仍不俗但波動較大；此時若投資一般電子指數，3 個月平均漲幅則來到 + 6.1%，平均表現優於單一半導體類股。此時若進一步聚焦創新科技相關族群，如：00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」於上述時點進場持有 3 個月平均表現則來到 + 9.9%，不但可望延續科技股上漲動能，平均表現更勝半導體與電子指數。(*00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 之配息來源可能為收益平準金之施行日期於 2024/12/2 生效)
今年是 AI 重要里程碑，輝達 GB200 伺服器即將於今年底起正式出貨、2025 年放量，Blackwell 將逐步成為輝達高階 AI 主流產品，隨著 Blackwell 滲透率拉升，將帶動散熱方案從轉向水冷，整體 AI 晶片水冷散熱滲透率將由 2024 年的 11% 快速提升至 2025 年的 24%，帶動相關供應鏈營運成長。馬斯克、黃仁勳力捧，機器人熱度再增溫，馬斯克在 10/10「We,Robot」發布中會場大秀新一代人型機器人，Optimus 與來賓靈活互動吸引全球高度關注，無人計程車與機器人再度帶動 AI 科技股表現，黃仁勳 10/16 在西雅圖科技創新大會 (Tech World) 高呼機器人在 AI 時代的重要性，強調 AI 本質上就是機器人，接力挹注機器人題材熱度。此外，矽光子族群近期表現續熱，主因 Al 伺服器中的 GPU 數量增加對於各層間的 GPU 溝通速度要求也隨之提高，此一趨勢帶動光收發模進行升級，矽光子成本較高的劣勢逐漸被功耗降低、傳輸效率等優點淡化，市場預估矽光子市場規模至 2028 年將由目前大約 2 億美金成長到 34 億美金，年複合成長率達 76%。
整體而言，林怡君進一步表示，當前全球 AI 科技投資浪潮成為市場共識，然而股市連漲後的休息與風格轉換實屬平常，因此當上游產業如台積電等半導體類股漲多休息時，追逐 AI 商機的資金可望出現外溢效應，即有機會流往其他中下游題材或落後補漲族群，其中「創新科技」不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，這也是即便投資人「不小心」買在半導體類股風格轉換時，選擇「創新科技」相關族群的平均表現可勝過半導體或一般電子類股的原因。
林怡君指出，儘管目前台積電等半導體類股表現亮眼，然而此波半導體類股自 2023 年 11 月領漲加權指數已持續 11 個月，此時反而須當心連續上漲後的休息與風格轉換，聯準會開啟降息循環，科技股複製過往轉強走勢機率高，尤其是 2024 年以來加權電子指數主要由台積電一枝獨秀，其他創新科技題材有望在接下來上演輪動補漲行情，長期來看，由於 AI 相關需求持續攀升，創新科技相關題材將成為投資人的契機，對於打算長期佈局 AI 科技的投資人，投資人不妨趁美國大選前，把握投資節點，分批布局創新科技相關 ETF，也就是除了台積電等半導體族群，更囊括其他軟硬體應用之科技領導品牌，無論是利用市場震盪或風格轉換時逢低進場布局，提早卡位創新科技相關 ETF，不但更穩健地搭上這波 AI 科技成長列車，也可望豐富投資組合的多元性與向上潛力。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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