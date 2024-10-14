AI躍新星！資料處理商機帶領AI加速成長，創新科技有贏面
鉅亨研報 2024-10-14 11:45
近期國際市場波動大，受到美國強勁非農數據影響降息預期，加上中東地緣政治風險正在升溫，市場預期未來將緩步降息並等待 CPI 指數公布，面臨即將迎來的美國大選，美股將處於高檔震盪，10 月將進入密集財報季與法說會及下周台積電法說會，與美股連動度高的台股料將呈現區間震盪，目前加權指數回測季線有撐，台股偏多格局不變。展望後市，野村投信表示，AI 風潮續熱，台灣供應鏈是 AI 趨勢中的關鍵要角，建議投資人可藉由 ETF 定期定額布局創新科技，掌握 AI 未來大商機。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)* 基金經理人林怡君表示，全球 AI 浪潮持續，相關需求與商機成指數型噴發，雙位數成長動能可望延續至 2027 年。根據國際數據商 IDC 預估，全球資料中心運用相關市場的規模，預計從 2023 年的 937 億美元，於 2028 年預期將來到 2844 億美元，即相關商機在未來 5 年可望以每年 25% 的複合年增率持續擴張。其中，佔比較高的伺服器複合年增率達 19%，然而伺服器以外其他運用，包括其他網路運用 (Other Network)、網路交換器與路由器(Switch & Router) 等複合年增率可望達 46%，比純伺服器硬體本身更具成長潛力。(*00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 之配息來源可能為收益平準金之施行日期於 2024/12/2 生效)
資料中心應用市場 (億美元)
AI 發展過程，大型語言模型是當中重要的一環，利用大量資料進行預訓練，做成大型深度學習模型，包含客戶服務的問題回答，歸納總結文件、翻譯語言語句等都是深度模型訓練後的結果，然而大型語言模型對於 GPU 需求數量隨之增加，各層間 GPU 溝通速度要求也隨之提高，越來越多的交換網路層數使得連線數的上升速度比 GPU 增加速度快，隨著 AI 發展，傳統光收發模組以益本考量的方案轉由矽光子作為取代已經逐漸來到甜蜜點，加上光通訊由 400G 時代轉向 800G 甚至 1.6T 趨勢，矽光子可解決速度提升所帶來的功耗大增問題，市場預估矽光子規模至 2028 年將由目前的 2 億美金成長至 34 億美金，年複成長率達 76%。根據 IDC 最新報告指出，至 2030 年預估 AI 將對全球經濟貢獻 19.9 兆美元，2030 年將占全球 GDP 的 3.5%。2030 年商業相關 AI 解決方案、服務每新增 1 美元支出，可望為全球經濟帶來 4.6 美元的效益。此外，科技產業研調機構 Omdia 研究顯示，生成式 AI 應用市場規模將從 2023 年的 62 億美元成長至 2028 年的 585 億美元，年複合成長率高達 56%，未來五年是成長最快速的階段。此外，半導體設備產業 2025 年進入上行循環，國際大廠持續在產能與技術上投入資源。目前半導體庫存較 2024 上半年改善，AI 技術開發仍是最強的趨動力，半導體的終端市場復甦、能源轉換與電氣化等階段是未來成長動能。台積電在第二季法說會上修 COWOS 產能規劃，有利製程設備商，以及點膠機及黏晶機，還有 ASML 供應鏈商。晶圓代工產業 2024 第二季產能利用率已回升至 70%。
林怡君分析指出，全球資訊爆炸時代，對於儲存與處理資料數據的需求不斷激增，幾乎每 4 或 5 年相關商機市值就會出現倍數成長潛力，也帶來豐富投資機會。根據統計，2019 年至今若資料中心運用市場規模呈現雙位數增速時，例如 2020 年成長 (+17%)、2021(+32%) 與 2023 年(+10%)，台股加權電子指數同期間表現分別為 + 40.82%、+24.64% 與 + 43.78%，表現更為亮眼；而以科技為主的 NASDAQ 指數則分別上揚 + 45.05%、+22.97% 與 + 44.70%，漲幅普遍更為出色；然而，若進一步聚焦創新科技相關族群 00935ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，上述期間表現則來到 + 54.53%、+33.81% 與 + 51.99%，爆發力更勝美國 NASDAQ 與台股電子指數。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，當前全球這波由 AI 與雲端運算帶動的科技投資浪潮方興未艾，包括許多科技龍頭如 Google、微軟或臉書 (Meta) 等持續宣布擴大投資，相關商機有望帶動科技股續強。此外，目前聯準會已開始轉為降息立場，較為溫和的利率水準與較低美元水準有利科技股向上動能，因為科技公司往往投注較高資本支出與投資研發，因此降息有助降低資金成本、進而提振公司營收獲利並帶動股價表現。對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，加上台股屬於淺碟市場、表現可望更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且創新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，例如 IDC 調查預估之資料中心運用市場中，AI 相應伺服器應用 (年複合成長率 46%) 的成長爆發力比起純伺服器本身 (年複合成長率 19%) 更為亮眼，這也是當資料中心與其他 AI 科技應用進入主升段時，進場布局「創新科技」相關族群的表現，比起單純台股電子指數、甚至美國科技股更具爆發力的原因。
整體而言，張繼文分析指出，市場在長期升息及通膨的壓力下，消費者支出已受到影響，今年歐美傳統購物旺季是否旺季不旺將是投資人聚焦的重點，儘管近期盤勢震盪，加上中東地緣政治衝突時不時上演，科技相關類股可能受到消息面影響而回檔整理，然緩漲急跌本屬多頭特性，加上目前聯準會又再度開啟降息循環，科技股複製過往轉強走勢機率高，尤其是 2024 年以來加權電子指數主要由台積電一枝獨秀，其他創新科技題材有望在接下來上演輪動補漲行情，另一方面，輝達的 Blackwell 晶片必須等到 2024 年底到 1Q25 才會開始逐漸放量。另一方面，因降息循環已啟動，加上中國人行激勵股市等多項政策的推行，預期消費信心、資本支出以及原物料需求都可望自谷底逐步復甦。根據 Bloomberg 統計，2025 年標普 500 企業獲利將成長 13.9％、台股成長 13.7％，在獲利成長帶動下，2025 年股市在美國大選後應有所表現。長期來看，由於 AI 相關需求持續攀升，創新科技相關題材將成為投資人的契機，投資人不妨趁美國大選前利用市拉回震盪機會，把握節點，分批布局創新科技相關 ETF，提早卡位 AI 科技商機。
提醒投資人，ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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