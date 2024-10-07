投資日股是時候？石破茂震撼，野村日本市場最新評論
鉅亨研報 2024-10-07 10:54
日本自民黨舉行黨內總裁選舉，原本對升息持謹慎態度、被市場視為鴿派代表的高市早苗在首輪投票中領先，帶動 9/27 日股衝高，收漲 1.68%、同時間日圓走軟，日圓相對於美元匯率一度重貶至 146.28 日圓兌 1 美元。然而，在日股收盤後第二輪 (最終) 投票結果卻出乎意外，支持日銀貨幣政策走向正常化、被市場視為鷹派代表的石破茂勝出，局勢出現大轉變，日圓聞訊逆轉早盤跌勢、急升來到 142.2 日圓兌 1 美元，日經期貨盤後交易因此暴跌，並觸發熔斷機制，跌幅一度高達 5.8%， 9/30，日經指數盤中一度跳水逾 2,000 點，收盤重挫 4.80%，收 37,919.55 點，創史上第 5 大單日跌幅。日股投資一直是今年市場話題，日企業績持續長紅，日股再創新高的時間點仍是有機會，另一方面，股神巴菲特旗下波克夏 (BRK) 計劃今年第二次發行日圓債券，市場猜測該公司可能尋求增加在日本的投資，引發 10/1 日經 225 指數反彈 (收漲 732.42 點)、五大商社齊升，此前巴菲特增持五大商社股份，推動日經 225 指數今年曾創下歷史新高。
石破茂意外當選為何會對日本股匯市造成如此巨大的衝擊呢？野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析表示，過去石破茂曾多次公開批評安倍經濟學，也反對前日銀總裁黑田東彥在任時所推出的超寬鬆貨幣政策，同時也曾多次發表要提高資本利得稅、股利所得稅、企業稅的觀點，而這些主張將可能對日本股市與經濟造成阻力，市場對其政策不確定的恐慌情緒擴散，這也是為何日經期貨在上週五 (27 日) 盤後交易暴跌、也引發本周日本股市面臨大規模的拋售。石破茂表示他將尋求「繼承岸田政府的政策」，他保留了岸田政府內閣官房長官林芳正先生，代表經濟政策不會發生實質變化。儘管如此，新政府與前政府之間的政策仍存在一些差異，石破茂有四大主張，第一、 提高企業稅率和投資收益所得稅率 (岸田政府過去因市場反彈而放棄執行相關調整)，第二、 在 2030 年前，將全國每小時平均基本工資提高至 1500 日圓 (比岸田政府制定的 2035 年目標提前)，第三、反對放寬員工解雇規定，第四、對於核能發電，他並不反對，但也沒有積極主張重啟或更換核電廠，他表示若要重啟核電廠，前提要確保安全性。
野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析指出，根據過去統計數據，新政府成立後的初期，支持率通常較高 (前四個月平均支持率超過 50%)，石破茂將解散眾議院並提前舉行大選，以確保執政黨 (自民黨) 在眾議院獲得多數席位，選舉時間可能落在 10/27 舉行，但也可能在 11 月初舉行。然而大選後後續需觀察兩個重點發展。其一為石破茂的政策細節，儘管最初的市場反應負面，但隨著細節的公布，市場將重新評估他的新政策如何影響日本經濟與金融市場發展。回顧過去，前首相岸田最初也計劃在 2021 年提高投資收益所得稅率，但由於金融市場的負面反應和業界的反對，他後來撤回了這項計畫。其二為民調支持度，根據過去數據，大多首相經過蜜月期後，除小泉政府 (2001-2006 年) 和安倍第二屆政府 (2013-2020 年) 外，大多數歷任政府的支持率都出現明顯下降，石破茂新政府的政策能否獲得廣泛民意支持，也仍待觀察。
日本歷屆新政府支持率 (%)
整體而言，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著日本即將進行國會改選，加上石破茂近期對外訪談已經強調，在日本景氣必須持續脫離通縮的前提下，貨幣政策正常化才能持續推行，展現較為中性的政策立場，未來日銀 (BOJ) 何時再度升息，以及美日利差是否大幅縮減，將會持續牽動日股的發展。日股何時能結束震盪整理重回上升走勢，張繼文分析指出，必須繼續觀察日本企業在日圓潛在的升值壓力下，獲利預期有無受到影響，檢視日股近期的表現並非基本面惡化或利多出盡所致，日本經濟數據持續有好消息傳出 (實質薪資翻正、家計消費開始增長)，企業治理改革等利多並未改變，10/1 市場傳出巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）計劃今年來第 2 度發行日圓債券，引發市場猜測將逢低加碼投資，為近期動盪的日股注入信心，因此仍持續看好日股的長多行情，現階段呼籲投資人保持耐心，短期日股的波動回檔，都是投資人逢低進場的好機會，目前日股本益比 (P/E ratio) 再度修正至 14.0 倍，來到十年平均區間下緣，顯示日股目前極具投資價值。回顧今年上半年，日經 225 指數在今年 3 月創歷史新高，打破 1989 年 12 月的舊歷史高點紀錄，加上 7 月更迭創歷史新高。日本企業股價淨值比大於 1 的比例持續提升，東證改革見效，加上貨幣正常化結束負利率後，日本經歷了 30 年泡沫經濟洗禮，現在日本經濟已走進正向循環。隨著日本 PBR 改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估 (Re-Rating) 的上漲動能，企業獲利提升、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股長多格局並未改變，近期大幅拉回，正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊精準掌握投資趨勢，挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
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