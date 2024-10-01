【一分鐘看圖論市】中國重鎚救市
鉅亨研報 2024-10-01 15:10
貨幣政策、房地產、股市…
中國政策大禮包一次到位
9 月 24 日中國國務院召開臨時新聞發佈會，人民銀行行長、金融監管局局長、證監會主席共同出席，推出了多項重磅利多政策，主要包括：(1) 降準降息、(2) 降房貸壓力、(3) 發錢買股；這次政策大禮包針對了貨幣政策、房地產、股市及商業銀行等各方面全部都施行加大力度的救市，充分反映美國寬鬆對人行政策空間的鬆綁與中國政府想要有所作為的決心。
在中國的政治社會中，中央的意志最為重要，而中國的政策執行力向來非常強大，在政策推出後股市出現一波上漲幾乎是個明確的信號，短期來看我們認為中國市場已經迎來底部。
全球金融市場重點回顧 (9/21~9/27)
【成熟市場】
- 美國 8 月 PCE 年增進一步降溫，預期 11 月降息兩碼的機率上升
- 8 月 PCE 年增 2.2％、月增 0.1％，都較前值下滑，剔除食品與能源的核心 PCE 月增 0.1％，為 5 個月來新低，顯示美國通膨壓力大幅緩解，也讓市場重新評估 Fed 在 11 月降息機率，目前降 2 碼機率超過 50%。
- 美國第二季 GDP 終值上修，緩解經濟衰退擔憂
- 美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值報 3%，高於初值的 2.8%，觀察細項，不含食品和能源的第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率報 2.8%，符合市場預期，顯示在消費支撐下，美國經濟再次展現韌性，一定程度上緩解市場衰退擔憂。
- 日本自民黨黨內選舉結果出爐，石破茂將成為新任日本首相
- 日本自民黨前幹事長石破茂在自民黨總裁選舉第二輪投票中贏過高市早苗，未來將出任日本首相。由於他的貨幣政策立場被視為傾向鷹派，可能促進日銀繼續升息的預期，日圓應聲飆漲，一舉逆轉 9/27 早盤跌勢。
【新興市場】
- 中國推多項政策利多穩經濟
- 中國人民銀行一口氣推出降準、降息、降房貸利率、降二房最低首期比例等重磅政策，還創設新的政策工具，支持股市發展，在政策推出後股市出現一波強漲，短期來看多數外資券商分析師認為中國市場已經迎來底部反轉訊號。
【債匯金市】
- 受美聯儲可能進一步降息的預期推動，金價再創新高
- 黃金現貨價格於 25 日來到每盎司 2,670.52 美元，當天稍早觸及歷史新高 2685.42 美元。
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