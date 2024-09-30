美國降息循環揭幕！ 科技股帶勁，投資不用捨近求遠，逢時布局創新科技迎AI盛世
鉅亨研報 2024-09-30 10:53
聯準會 9 月例會降息 2 碼幅度超乎市場預期，美股走勢轉強，帶動台股續漲，加權指數更一舉站回 9/4 跳空缺口，目前電子指數已重回月線及季線之上，偏多格局不變。下半年截至 9/20 美元指數 (DXY) 已從 105.87 下滑至 100.63(資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/9)，降息預期壓抑美元走勢，面對降息與美元轉弱，第四季投資人該如何布局？
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 的經理林怡君分析表示，根據統計，美元指數偏弱有利該年度科技相關主題表現。以 NASDAQ 指數為例，當美元指數平盤或下挫時，從圖表可觀察到當 2017、2019、2020、2023 年 DXY 指數表現分別為 - 9.87%、+0.22%、-6.69%、-2.11%，同期的 NASDAQ 指數表現分別為 + 29.73%、+36.73%、+45.05%、+44.70%，平均年度漲幅為 + 39.05% 甚為亮眼。若觀察與美國科技高度連動的台灣電子股，以加權電子指數為例，上述期間平均表現為 + 37.65%，表現與 NASDAQ 屬於伯仲之間。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群 00935ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，平均表現則來到 + 48.41%，爆發力更勝那指 (NASDAQ) 與台股電子指數，顯示創新科技 ETF 成長動能足，後市可期。
主要科技指數表現
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著聯準會預防式降息 2 碼，同時年底前可望再降 2~3 碼，從彭博分析師預期來看，美國 3Q24 GDP 仍維持在 2.4%，我們認為美國景氣高機率將呈現軟著陸，經濟衰退的情境應該可以避免；短線上也看到成交量、外資都有出現好轉跡象，市場恐慌情緒獲得緩解。考量先前相對較高的股市評價已進行修正，在評價面及籌碼面相對有利，雖然美國總統大選仍存在不確定性，但可以掌握股市震盪下汰弱留強的機會。此外，過往經驗較為溫和的利率水準與較低美元水準有利科技股向上動能，獲利展望佳的科技公司往往投注較高資本支出與研發，降息有助降低資金成本，而弱勢美元亦有助於增加美國科技公司產品在國際上的報價競爭力，進而提振公司營收獲利並帶動股價表現。對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，加上弱勢美元料使熱錢流往其他投資機會。台股屬於淺碟市場、表現可望更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI 等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。
日前 NVIDIA CEO 黃仁勳出席美國舊金山高盛會議重申 AI 晶片需求強勁，目前供應鏈正努力趕上生產，並透露 Nvidia 正在啟動 Blackwell 晶片量產，預期將在第四季發貨並擴大規模，激勵市場並扭轉投資情緒，而台灣擁有半導體上、中、下游產業鏈具代表性企業，預期台灣 AI 供應鏈受惠程度高，建議逢拉回時佈局大趨勢明確之創新科技標的定期定額長期參與投資。張繼文進一步分析指出，創新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長姓題材，這也是當總體環境出現科技股順風時，進場布局「創新科技」相關族群的表現，比起台股電子指數甚至美國科技股更具爆發力的原因。儘管近期盤勢震盪，加上地緣政治紛擾不斷，科技相關類股受到消息面影響呈現回檔整理態勢，然緩漲急跌本屬多頭特性，加上目前聯準會又再度開啟降息循環，科技股複製過往轉強走勢機率高，欲加碼科技股的投資人不妨利用近期美元再度轉弱時，利用市場回檔機會分批進場逢低布局創新科技相關 ETF，不僅能瞄準創新科技商機的產業，同時亦有機會搭上 AI 長期成長列車。
提醒投資人，ETF 配息率不代表報酬率，因為領到的股利，是從淨值而來，除息時會自 ETF 淨值裡扣除，換句話說，等於是把錢從帳戶裡領出來，如果沒有填息，並不會帶來額外的收益。ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。儘管市值 ETF 提供多元選擇、投資管道便利等優勢，但投資人還是要留意投資風險，例如常見的主要股票 ETF 投資風險包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。實際是否配息以及實際配息金額仍取決於市場變化及發行人決定，無論選擇何種商品，仍需檢視公開說明書，確認是否符合自身財務目標及風險承受程度。ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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