航海王再起！航運揚帆站上季線，現在上船還來得及
鉅亨研報 2024-09-26 11:25
近期正逢美東岸碼頭醞釀罷工、中東戰事升級接連爆發，台灣首檔全球航運概念股 ETF 000960 搭上順風船，9/20 掛牌上市即衝出高人氣，吸引投資人踴躍申購，上市掛牌四天成交量逾 5 萬張。野村投信提醒投資人，要留意折溢價幅度，勿過度追價，投資應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
今年 8 月初全球股市重挫以來，航運股震幅相對較小，貨櫃三雄長紅突破站上所有均線，整體均線格局良好，全球航運有望挑戰今年高檔區間。美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，勞方罷工已迫在眉睫，航運市場預期後續運價有望回升，加上長榮法說釋出第 3 季營運狀況有機會優於第 2 季，2025 年長約價量則持正面樂觀的立場，使貨櫃三雄多方買盤搶進湧現，可觀察到航運市場的整體趨勢及景氣上升，第四季航運旺季來臨，大型航商已開始上修財測，預期高運費會延續到 2025 年。全球三大類型航運「貨櫃」、「散裝」、「油輪」維持一貫的高周期連動性，各產業各有所投資亮點及表現時機，對於想參與全球航運股投資成長契機的投資人來說，不妨伺機布局於 9 月 20 日掛牌上市的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，第四季更可謂航運旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，只要運價維持一定水準，航運股表現可望在第四季發酵，若搭配華人農曆春節消費潮，其動能甚至有機會延續至隔年第一季。此外，目前全球航運股在評價面上相當具有吸引力，例如 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數預估本益比 (P/E) 僅 5.17 倍，相較科技股為主的 NASDAQ 指數 33.86 倍差距甚大；而就股價淨值比來說，全球航運龍頭指數亦只有 0.86 倍，相當於市價低於公司預估淨值，價值回升機會值得掌握。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳進一步分析指出，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了主要國家出口運量持續創高，目前更有許多消息面助攻，包括中東地區紅海危機、俄烏戰爭持續衝擊物流鏈因素，以及美國東岸碼頭醞釀罷工等，今年美國東岸勞資談判對航運業影響重大，美國碼頭若未能與美國海事聯盟（USMX）在 9 月 30 日合約到期前達成新的勞資協議，其 25,000 名成員將罷工，目前勞資雙方仍無共識，拜登最近表示，他不打算使用《塔虎脫條款》來阻止港口罷工，10 月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈，加上美國正值選舉年，投資局勢更為複雜，供應鏈恐迎來大衝擊，進一步造成航運「供不應求」情況，都可能導致運價成本飆升，這也是近期航運股多方買盤搶進主因之一。此外，投資航運股不只有貨櫃，亦包括能源運輸 (俗稱油輪)、以及散裝(如農產品 / 鐵礦砂) 等，投資機會豐富。若交易人欲參與全球航運大行情，可考慮搭配 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，包含「貨櫃」、「散裝」、「油輪」的龍頭企業，更輕鬆且全面地跟著航運轉全球。每個次產業各有表現亮點時機，相當於三大產業間全天候周期都有輪動，對想參與全球航運股投資成長契機的投資人來說，是一個值得納入長期定期定額投資的選擇。
全球航運股股價被低估了！？ 國際大型股 PB、PE 比一比
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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