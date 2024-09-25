全球航運正上攻！ 罷工機率大增，航商貨櫃海運價漲定Q4業績看旺
鉅亨研報 2024-09-25 11:36
美國國際碼頭工人協會（ILA）10 月 1 日罷工機率變大，今年適逢美國總統大選，但現任總統拜登表態不干預，市場斷言，罷工可能性非常高，屆時恐不只衝擊美東航線，全球海運物流供應鏈都會受影響，歐洲航商開出加價第一槍，達飛、赫伯羅德等預計 10 月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。國內航運業者已著手備妥作戰策略準備幫貨主搶艙。航運界普遍認為，貨櫃輪的附加費有很多種，萬一美東碼頭罷工的情況擴大，各種附加費用將萬箭齊發，屆時運價漲幅就會相當驚人，以目前碼頭工人醞釀罷工事件來看，若真的上演罷工，亞洲到美東航線每 40 呎櫃運價，將由現在的 6,800 美元直線飆漲突破 1 萬美元。野村投信表示，下半年乃至於第四季是傳統航運股的表現旺季，航運後市具價值空間，其中值得留意的是，包辦全球貿易運輸約 9 成的海運公司來說，第四季更可謂航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳分析表示，第四季向來是股市及消費的傳統旺季，根據統計，近五年來主要股市第四季平均表現值得期待，且投資勝率達 8 成，但全球航運龍頭題材可望擁更佳爆發力與勝率，加上歐美開學季、感恩節與聖誕新年購物旺季來臨，對不少公司銷售與獲利帶來明顯挹注、進而帶動公司股票表現，有利於航運股市。歷史經驗，過往第四季航運股表現相當活躍，就拿近期熱門的台股、美股、日股與科技股，分別以加權指數、S&P 500 指數、日經 225 指數與 NASDAQ 指數為例，近五年第四季平均表現分別為 10.39%、10.4%、6.14%、10.27%，其正報酬機率均達 80%；然而，若觀察近期震盪盤勢中相對抗跌領漲的全球航運股，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，近五年第四季平均表現上衝 19.64%，其正報酬機率更達 100%，無論就表現爆發力或投資勝率來看，均較上述熱門投資主題更佳，顯示全球航運股仍有可期行情。(資料來源：ICE Data、Bloomberg，原幣計價，自指數回測最早數據日 2019/2/8-2024/5/31。NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數發布日為 2024/4/22)
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步分析指出，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了進入上述傳統航運第四季表現旺季，可看到主要國家出口運量持續創高，加上最新公布台灣 8 月份出口創歷史新高等，目前更有許多消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，例如近期以色列與黎巴嫩衝突再度因 BBCall 事件加劇，加上美東碼頭工人罷工的機率高，恐中斷供應鏈，國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第 4 季的業績將跟著出現想像空間，目前可謂是航運布局的好機會。最近航運都在積極評估萬一美東罷工的因應策略，隨著各大航商申請 GRI 之後，長榮、陽明及萬海推估也會跟進加收費用等，這些都可能進一步造成航運「供不應求」情況，舉例來說，從台灣貨櫃三雄等營收獲利成長亦可看出端倪，各專家看好第四季航運族群表現，建議投資人不妨視己身風險承受度，不妨伺機加碼進場布局，參與航運股第四季投資契機。全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」正式於 9 月 20 日掛牌上市，其追蹤指數 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，瞄準全球 3 大航運類別，一次納入「貨櫃」、「散裝」、「油輪」的龍頭企業，每個次產業各有表現亮點時機，相當於三大產業間全天候周期都有輪動，對想參與全球航運股投資成長契機的投資人來說，是一個值得納入長期投資的選擇。
提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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