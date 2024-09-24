月配版00878將開幕 網友敲碗這點選股邏輯更優

選股邏輯

流動性篩選：日均成交值大於新台幣 1 億元 / 過去三個完整月分中每個月至少交易一天

獲利性篩選：過去一年 ROE > 0

ESG 篩選：Sustainalytics ESG 風險評分小於 30

* 若符合條件的股票少於 70 檔，則放寬篩選標準，以 ROE 由大到小排序，依序選出 70 檔股票符合條件為止

* 個別成分股最高權重 10%，最低 0.05%