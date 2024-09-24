月配版00878將開幕 網友敲碗這點選股邏輯更優
鉅亨研報 2024-09-24 16:21
高股息 ETF 熱度不減，近期又有兩檔即將站上舞台嶄露頭角，分別是富蘭克林華美投信的 00961，A.K.A 第三代高股息，及凱基投信的 00938，A.K.A 00915 他親弟，而討論度較高的則屬 00961，除了第三代高股息的別稱外，也在網友間引起熱議，ESG 主題型態的高股息 ETF 加上月配息，儼然就像月配版的 00878！
月配版的 878 不稀奇，但究竟差別在哪，不停推陳出新的高股息 ETF 選股邏輯是否有進一步的進化，績效是否更亮眼，都是投資人敲碗深入探討的問題。
00961，FT 臺灣永續高息 ETF，追蹤 ICE 臺灣 ESG 高息指數，其以所有上市、櫃股票為選股池，先進行流動性篩選、獲利性篩選：過去一年 ROE>0、ESG 篩選：Sustainalytics ESG 風險評分小於 30，在每年 5 月和 11 月利用 ROE 的成長率進一步進行股票權重分配與調整，相當簡單粗暴的透過 ROE 的成長率超前部署 30 檔獲利表現良好的公司，能一定程度的確保持股的股價與股息潛在成長力。
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ETF
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00961
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00878
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配息頻率
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月配
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季配
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追蹤指數
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ICE 臺灣 ESG 高息指數
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MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
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ESG 衡量評級
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根據 Sustainalytics ESG 評級
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根據 MSCI ESG 評級
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選股邏輯
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流動性篩選：日均成交值大於新台幣 1 億元 / 過去三個完整月分中每個月至少交易一天
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第一層篩選：主要為 MSCI ESG 評級達 BB(含) 以上
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換股次數
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2(每年 5、11 月)
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2(每年 5、11 月)
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成分股比重
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5 月：依最新公告股利率進行高息股排序，並據此進行持股調整
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依據各成分股之股利分數加權，作為各股權重分配之標準。
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