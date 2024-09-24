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月配版00878將開幕 網友敲碗這點選股邏輯更優

鉅亨研報 2024-09-24 16:21

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月配版00878將開幕 網友敲碗這點選股邏輯更優。(圖:shutterstock)

高股息 ETF 熱度不減，近期又有兩檔即將站上舞台嶄露頭角，分別是富蘭克林華美投信的 00961，A.K.A 第三代高股息，及凱基投信的 00938，A.K.A 00915 他親弟，而討論度較高的則屬 00961，除了第三代高股息的別稱外，也在網友間引起熱議，ESG 主題型態的高股息 ETF 加上月配息，儼然就像月配版的 00878！

月配版的 878 不稀奇，但究竟差別在哪，不停推陳出新的高股息 ETF 選股邏輯是否有進一步的進化，績效是否更亮眼，都是投資人敲碗深入探討的問題。


00961，FT 臺灣永續高息 ETF，追蹤 ICE 臺灣 ESG 高息指數，其以所有上市、櫃股票為選股池，先進行流動性篩選、獲利性篩選：過去一年 ROE>0、ESG 篩選：Sustainalytics ESG 風險評分小於 30，在每年 5 月和 11 月利用 ROE 的成長率進一步進行股票權重分配與調整，相當簡單粗暴的透過 ROE 的成長率超前部署 30 檔獲利表現良好的公司，能一定程度的確保持股的股價與股息潛在成長力。

ETF

00961
FT 臺灣永續高息

00878
國泰永續高股息

配息頻率

月配

季配

追蹤指數

ICE 臺灣 ESG 高息指數

MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數

ESG 衡量評級

根據 Sustainalytics ESG 評級
篩選風險評分小於 30

根據 MSCI ESG 評級
篩選 ESG 評級達 BB 以上者 (含)

選股邏輯

流動性篩選：日均成交值大於新台幣 1 億元 / 過去三個完整月分中每個月至少交易一天
獲利性篩選：過去一年 ROE > 0
ESG 篩選：Sustainalytics ESG 風險評分小於 30
* 若符合條件的股票少於 70 檔，則放寬篩選標準，以 ROE 由大到小排序，依序選出 70 檔股票符合條件為止
* 個別成分股最高權重 10%，最低 0.05%

第一層篩選：主要為 MSCI ESG 評級達 BB(含) 以上
第二層篩選：殖利率穩健性，將上述條件篩選出的成分股，根據選樣期間的各期現金股息殖利率排名，剔除最後 10% 之股票。
第三層篩選：按照股利分數來排名
* 過去三年與目前的四個年度組別，各組別殖利率排序後 10% 將被剔除
* 各組別只要曾經沒有殖利率，就會被剔除

換股次數

2(每年 5、11 月)

2(每年 5、11 月)

成分股比重

5 月：依最新公告股利率進行高息股排序，並據此進行持股調整
11 月：依季 ROE 成長率對股利率進行加權排序，超前部屬更具股價與股息成長潛力的股票

依據各成分股之股利分數加權，作為各股權重分配之標準。

文章標籤

趨勢分析高股息富蘭克林華美ETF00961

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