台股中長多格局不變！AI錢景重返後勢威力再升級，伺機定期定額布局台股主動型基金
鉅亨研報 2024-09-24 10:35
FOMC 會議決議降息 2 碼，加上市場對美國經濟前景看法轉趨分歧，AI 帶給市場的激情減弱，在量能受壓抑下，加權指數在半年線附近震盪。野村投信表示，美國年底大選前市場仍呈現觀望態度，但考量降息仍有助於資金活水，預期後續資金往非美市場流動將帶動台灣股市今年底至 2025 年上漲契機，投資人應保持信心，把握震盪時點布局，目前來看 AI 還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，我們持續看好 AI 未來數年的主升段行情。展望 2025 年，AI 及高階半導體等產業能見度仍高，台灣作為 AI 供應鏈重鎮估計將持續吸引外資流入；此外，受惠於美國降息利多，與美國消費內需產業也可望在庫存水位偏低的情況下重回成長，建議可逢拉回時佈局 AI Server、HPC、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB 與半導體先進製程受惠等類股、蘋果概念股，另可以關注傳產中的重電、綠能以及內需商品消費等相關類股為布局標的。
台灣 8 月出口金達新台幣 436.4 億美元，創歷年單月新高，已十連紅，主要受惠於 AI 商機、蘋果新機備貨效應等，考量 AI 新品陸續推出，加上年底節慶效應，可望帶動 AI 相關供應鏈業績表現。野村台灣高股息基金 (本基金配息來源可能為本金)* 經理人姜柏全表示，近年來全球對於 AI 晶片和伺服器的需求旺盛，帶動台灣資通訊出口金額大幅成長，預期成為未來台灣的出口主力動能之一；至於除了 AI 之外的電子零組件產品，近期看到外銷訂單部分已開始率先好轉，未來有望進一步反應在實際出口狀況上，以目前情況來看，只要 AI 產品出口動能維持高檔不墜，加上電子零組件受惠美國降息帶動終端消費力道復甦，兩者結合，可望持續為台股基本面增添利多。長期而言，AI 依然是未來 3~5 年成長性最好的產業，而台灣作為 AI 產業非常重要的供應鏈一環，看好未來 AI 等創新科技趨勢將推動台股持續向上。產業部分，目前看好包含四大面向：1)AI 晶片相關（先進製程 / 封裝、遠端管理晶片、自研晶片）、2)AI 伺服器相關（組裝、散熱、連接器），3) 電力與重電相關（變壓器、配電盤）；4)AI 終端新品：AI 手機、AI PC 相關零組件及品牌廠商。
姜柏全進一步分析表示，當然 AI 業者股價經過近幾年的大漲後，近期 AI 股價回檔，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期內像是聯準會降息、AI 觀察指標輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏向觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。預估 AI 要復活的關鍵，將會在於「AI 能否營利」這件事情，也就是現階段全球科技巨頭大舉投資 AI，其最終目的還是為了要挹注營收 & 獲利成長，若是營收 & 獲利成長不如預期，也會直接影響到未來 AI 資本支出力度，至於從美國四大 CSP 業者 Q2 財報來看，的確看到 AI 的確開始對營收成長有所貢獻，執行長祖克柏更言：「AI 幫助 Meta 上季廣告營收大幅成長 19%」，整體而言，AI 仍朝著正軌前進。除了 AI 領頭羊輝達財報之外，接下來每一季 CSP 業者的財報都是很重要的觀察重點，也是為 AI 族群重新點火的關鍵。
姜柏全也指出，除了 AI 財報、美股表現持續干擾台股外，美國聯準會利率動向也牽動著台股走勢。從歷史經驗來看，只要聯準會不是緊急降息 (失業率快速升高、經濟快速衰退)，股價下行的風險就相對有限，這次 9 月份聯準會啟動降息可解讀是「有秩序的降息」，是因為基準利率遠高於通膨才啟動的降息，長期而言資金活水對股價還是偏正向影響。至於聯準會降息兩碼，則需要看美股反應，若市場以利多看待、美股持續反彈，台股也有機會逐步震盪打底。不過要注意的是，美國大選依然是短期市場最大變數，在此之前估計台股還是震盪整理格局，建議投資人仍需要審慎觀察，逢大幅拉回還是以布局趨勢成長性題材為主。
至於先前市場傳出輝達新一代 AI 晶片 B200 面臨供應鏈問題，恐將延後三個月出貨，影響所及，新世代晶片放量時程恐須等到 2025 年 Q1，相關供應商 2024 年出貨預期恐跟著下修，姜柏全進一步分析，輝達的確坦承晶片需要微調設計以改善良率，但同時也說了這並不改變輝達 AI 晶片的任何功能，輝達預計 Q4 就會開始大量出貨 (shipping out) 而不僅是量產而已，且已知需求非常強勁，估計仍可以在第四季貢獻數十億美元營收；另一方面黃仁勳和輝達財務長不只一次強調，Hopper 晶片需求依然強勁，在 Blackwell 出貨前，輝達依然有許多 Hopper 晶片訂單需要滿足，輝達預估本季 (8-10 月) 營收 325 億美元，即較去年同期成長高達近 80%，在去年同期年比成長 206%、基期已高的情況之下還有這般預估數字，反映 AI 趨勢仍然強勁。總結而言，Blackwell 相關業績只是遞延而不是消失，預計仍將陸續出貨並貢獻 2025 年大量營收。
從最新一季財報結果來看，姜柏全認為，北美四大 CSP 業者營收穩定成長，其中 AI 相關營收更是以將近 20% 的高速成長，而非市場所認為的 AI 營收放緩，Meta 上季廣告營收大幅成長 19%，執行長祖克柏指出：「AI 幫助了大幅提高廣告收入」，顯示 AI 投資已開始成功變現，為公司帶來新的營收成長動能。除此之外，四大 CSP 業者也持續加大 AI 方面的投資力度，從主要的供應鏈夥伴財報來看，資本支出的提升也已反映在大幅提升的營收表現上，當然現階段市場對於 AI 的期待是非常高的，接下來每一次財報狀況也會用放大鏡來檢視，對於科技股短線的股價走勢影響難以預測，但長期只要 AI 投資的腳步不停止，任何不理性的修正都是在為未來的跌深反彈及長多走勢做好準備。
質疑 AI 變現力為時過早，雲端巨頭繼續勇往直前
重要科技公司財報表現，單位為億美元 (年比)
展望後市，姜柏全表示，當前台股前評價已不若上半年那般昂貴，最重要的是，11 月美國大選後就要迎接年底「作夢行情」，每年這時都是好公司評價重估 (Re-Rating) 的時候，就目前來看，許多 AI 相關的好公司經過今年的股價大幅修正之後，當前已經具備相當程度的吸引力，可望重新成為市場投資焦點。
最後，姜柏全分析指出，根據統計過去 5 次聯準會降息經驗，只要經濟不是衰退，降息反而有利美股及台股維持多頭趨勢不變 (資料來源： Bloomberg、資料日期：1998/9/28~2020/3/15)。美國總統大選投票日為 11 月首個星期二，統計過去 10 次總統選舉日前後的美股平均表現，選前 3 個月政治不確定性較高，造成股市表現較往年更為震盪。待總統大選結果出爐，市場對執政政策方向的預期確定後，選後 3 個月股市表現明顯回穩，長期而言也回歸向上成長軌道，雖然臺灣遠在亞洲，但台股一向與美股相關性高，同樣也呈現選前震盪、選後回歸成長的態勢。歷史經驗告訴我們漲多必會修正、跌深必會反彈，就投資角度來說，台灣供應鏈擁有相關 AI 技術利基，擁有 AI 高純度的台股科技基金更有表現空間，未來 10 年 AI 相關商機與成長機會大，台股發展潛力無限，投資人不妨伺機定期定額布局台股科技主動型基金，搭上 AI 多頭列車。
1984 年以來 10 次美國總統投票日前後台美股表現
野村台股系列基金績效表現 (%)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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