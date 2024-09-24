【一分鐘看圖論市】聯準會降息幅度超預期，市場正面以對
鉅亨研報 2024-09-24 10:27
降息幅度超乎預期，市場反映平靜
9 月 FOMC 會議超出多數經濟學家預期降息兩碼，經濟展望預測 2024 年經濟成長及通膨預期微幅下調、但失業率上調 (顯示 FED 轉向就業風險)；點陣圖則顯示 2024 年終端利率仍有 2 碼降息空間。利率決策公布後，公債殖利率上揚、美股先漲後跌，但變動皆不大，顯示市場已提前反映降息心理。FED 願意以大幅度降息對抗未來經濟下滑風險，後續仍需密切觀察經濟數據變化 (特別是就業市場表現)。
日銀按兵不動，但立場不變
日銀此次雖將利率維持在 0.25% 不變，不過在聲明中上調對消費前景的預期，顯示對日銀對於經濟強勁復甦的信心，也讓市場認為日銀是在為接下來進一步升息進行鋪路。不過何時升息僅透露將取決於經濟數據與美國經濟前景，目前市場對於日銀何時再度升息看法分歧，但在 2024 年底前升息的可能性仍有近 20%。
【成熟市場】
- 美國意外降息兩碼，市場正向以對
- 美國聯準會 9 月 FOMC 會議降息 2 碼，超出多數經濟學家預測，此外點陣圖顯示今年還會進一步降息 2 碼；在大動作降息的同時，聯準會主席鮑爾強調美國經濟仍頗為強健，大動作降息主要是希望勞動市場能保持當前小幅擴張的步調，且表示在降息 2 碼後基準利率仍具有對抗通膨所需的限制性。
- 因為近期數據大致符合鮑爾對經濟的正向看法，加上公債殖利率已經大幅反映 9 月降息兩碼、今年至少降息 4 碼的情境，FOMC 會議後市場表現平靜，在逐步消化訊息後股市隔日也普遍上漲。
- 美國紐約州製造業指數強勁，經濟驚奇指數谷底反彈
- 美國 9 月紐約州製造業指數達 11.5，明顯優於市場預期的 - 4，並為 2023 年 11 月以來首度翻正，也是連續第四個月優於預期。近期花旗美國經濟驚奇指數也由 7 月以來的低谷 (最低 - 47.75) 出現較明顯的反彈至 - 8.8，顯示美國經濟仍具韌性。
- 日本央行維持政策利率在 0.25% 不變
- 日本銀行 9 月 20 日召開貨幣政策會議，決定維持 0.25% 的政策利率不變。將慎重觀察 7 月底會議後升息的影響。會後發表的聲明指出：「有必要充分關注金融和外匯市場的動向及對經濟和物價的影響」。聲明中對於令人擔憂的個人消費表示：「處於緩慢的增長基調」，與 7 月的「維持堅挺」相比說法有變更樂觀。有分析師認為，原因是日本工資上漲已使家庭收支受惠。
【新興市場】
- 中國人行按兵不動，市場期待進一步寬鬆
- 中國人民銀行 20 日授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期 LPR 為 3.85%，均按兵不動。針對美國降息的影響，有經濟學家表示，中國貨幣政策將因此獲得更大寬鬆空間，具備啟動新一輪降準、降息的條件。
【債匯金市】
- 降息跨大步，黃金價格再創新高
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