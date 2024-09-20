全台首檔航運ETF預計9/20正式掛牌 全球貿易暢旺有利航運業前景，「這主題」買點到？
鉅亨研報 2024-09-20 10:01
美國國際碼頭工人協會 (ILA) 勞資協商談判，現行的六年合約將於今年 9/30 到期，航運市場指出，此次勞方態度強硬，若協商未順利，美東碼頭恐罷工，美東碼頭若在今年 10 月進行罷工，美國東海岸貨物會積壓約一周時間，恐怕會和 2021 年疫情期間蘇伊士運河阻塞事件後果相同，當時蘇伊士運河阻塞僅一周時間，然而對於歐洲線的影響期間長達一年。目前已有多家航運商陸續開始採預防性策略，向美國聯邦海事委員會 (FMC) 報備，預計 10/1 及 10/15 將陸續調漲綜合費率附加費 (GRI) 最高每 40 呎櫃 (FEU) 漲 4,000 美元，以當前運價概算，漲幅將超過 50%。本週為超級央行周，美、台、英、日接續舉行會議，依據利率期貨推估，聯準會降息 1 碼至 2 碼機率約 4 成至 6 成，時序將邁入第四季航運旺季，全球航運股持續穩健，可持續留意。
8 月出口總值達 436.4 億美元、創歷年單月新高，年增 16.8% 並達連續 10 個月成長，主因資通訊產品出口強勁、傳產貨品也撥雲見日；累計今年以來 1 至 8 月出口總值達 3085.7 億美元、創歷年同期次高。9 月出口估年增 5% 至 9%，第三季出口增幅可望上修 2-3 個百分點，估年增率可望達 8.2% 至 9.6%，優於主計總處先前預測值。野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，根據彭博數據統計，近年來國際貿易量指數有所成長時，全球航運股表現可望正向回應，例如貿易量指數除了 2022 年小幅倒退，2020、2021、2023 年均呈現正向發展，而 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數在上述對應期間的年度報酬亦以上漲作收。2024 年以來該貿易量指數再度向上，NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數亦有雙位數表現，比對台灣貨櫃龍頭如長榮、海運、陽明海運最新公布 8 月營收均較去年同期翻倍，主要受惠於運量與運價齊揚，受市場供需因素影響，8 月營收較 7 月增加，展望航運市場，根據 Alphaliner 統計，扣除塢修船舶數量，截至今年 8 月 26 日船舶閒置率仍處於低點，全球僅 0.7%，且部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳分析表示，除了運價起伏將影響航運相關類股表現，「運量」也是一項值得持續追蹤的變數，即除了美中新一輪關稅大戰可能引發廠商提前拉貨的需求，時局將邁入第四季的航運傳統「運量」旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於上述俄烏戰爭變化與秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易的「運量」可望維持高峰。而目前「運價」則處在相對高位整理，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，今年以來 SCFI 漲幅較去年同期大漲並曾衝破 3700 點，跟去年同期間 7、8 月的 977 點及 1030 點相比，都呈現倍數的增幅 (註 1)，眼前更有美國東岸碼頭罷工事件，若無法達成新協議造成罷工，將對美洲線運價會形成一定支撐。此外，中東地區紅海危機等消息發展，每艘約需多耗百萬美元及加購巨額戰爭險，貨櫃運價紛紛飆漲，許多企業擔憂搶不到櫃，紛紛將聖誕檔期貨品提前送，加上中國十一長假期需求即將出籠，預期會出現一波出貨潮，全球航運龍頭股後市亦值得密切追蹤。預計 9 月 20 日正式掛牌的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即納入全球三大航運種類的龍頭企業，不但在近期震盪盤勢表現相對台股加權與電子指數、費半與美股科技巨頭，乃至於日股等都較為抗跌領漲，中長期來看也各有不同投資利基，值得納入投資組合。(註 1) 資料來源：Bloomberg、SCFI，資料日期：2024/8
提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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