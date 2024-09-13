中秋前布局時機到？ 專家：大盤反彈機率逾8成，趁回檔買「這檔」比電子股更具競爭力
鉅亨研報 2024-09-13 16:55
大盤指數自 7/11 因 AI 龍頭自高點修正以來，反彈力道不強，主因在於 Nvidia 產品瑕疵與反壟斷控訴所致，若蘋果新款手機廣受好評，有望挑戰台股指數上方反壓，美國總統大選不確定性持續干擾，量縮區間整理機率大，近期加權指數仍受季線反壓且持續量縮震盪，半導體類股亦欲振乏力，加上美國總經數據不如預期，美通膨、景氣、就業市場持續降溫等利空衝擊，全球股市再度下探，台股中秋變盤是否將會發生？今年以來的 AI 投資浪潮漲完了嗎？傳統第四季科技股旺季還可以期待嗎？
根據統計，自 2015 年 10 月 19 日以來，倘若台積電單日出現 5% 以上跌幅、拖累大盤時進場布局台股相關標的，短線反彈機率大且平均表現不俗。以半導體指數為例，當龍頭台積電大跌日進場該指數持有 3 個月平均表現可達 13.13%，正報酬機率為 67%；若選擇加權指數或電子指數，持有 3 個月平均總報酬亦分別達 11.23% 與 12.31%，表現不俗且正報酬機率提升至 83%；投資若聚焦創新科技相關族群，以「臺灣創新科技 50 指數為例」，大跌時進場持有 3 個月平均表現達 15.69%，正報酬機率高達 83%。建議投資人可以鎖定正報酬表現佳的市值型 ETF，作為降息前的中長線佈局標的，可望贏戰降息後 AI 科技股波段大行情。
半導體單日跌逾 5% 進場，主要指數三個月平均表現
台積電 7 月法說拋出晶圓製造 2.0 架構，擴大納入封裝、測試、光罩製作等製程環節，已預告晶圓大廠向下整合，封測廠向上發展的發展藍圖，近期半導體展聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子等產業熱門議題，皆使近期盤面熱點聚焦於此。由於台積電先進製程技術引領同業，隨著 AI 發展對於晶片效能及製程要求越趨嚴苛，異質整合、封裝已被為後摩爾時代下延續半導體產業發展的新動能，並且也將採用更多 FOPLP 解決方案及 TGV 結構，因此台廠相關供應鏈將持續受惠 CoWoS 等先進封裝以及 CPO TGV FOPLP 等先進製程的發展，以及台積電國產化趨勢，AI 創新科技族群可持續留意投資機會。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 的經理林怡君指出，台股長期向上值得持續投資，預期 9 月聯準會將步入降息周期，科技業企業展望普遍正向，市場上修今、明年企業盈餘預估，支撐指數長期走升動能。科技巨頭資本支出持續成長且展望正向，創新科技長線投資仍可持續，展望後市，隨聯準會降息後，支撐企業盈餘成長動能，AI、科技長線有望創新高。此外，隨著 AI PC 發展成熟，AI PC 預期將帶來工作效率，使用體驗提升，2024 下半年商用市場可望催化換機潮。距離疫情期間 (4-5 年) 購買的 PC 已近汰換潮、加上 Windows10 將於 2025 年第四季終止服務，市場樂觀看待 PC 市場在 2024 下半年開始進入成長周期，預估 2024 年 AI PC 滲透率將高達 20%，隨著 AI PC 第三方軟體與硬體整合到位以及後續殺手級 AI 應用出現，商機發酵將為台股供應鏈營運添動能，AI PC 有望於 2025 年加速滲透至消費端，AI PC 出貨量潮成長可期，可望帶入營收成長。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步補充說明，受到經濟數據與事件面消息影響，近期盤勢震盪，加上地緣政治如以黎衝突時不時上演，加權指數與科技相關類股可能受到消息面影響而回檔整理，然緩漲急跌本屬多頭市場特性，加上美聯準會可望於 9/19 利率政策會議開始進入降息循環，較低的利率水準有助降低科技公司進行研發的資金成本，進而挹注公司獲利並帶動股價中長期表現，尤其是表現強勢的電子科技股；當中，走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，不少公司已經開始兌現來自 AI 等創新科技的營收與獲利，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI 等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場，因此就算短期回檔修正也無礙該產業的長期發展動能。此外，創新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等成長題材，這也是當盤面重挫後，進場布局創新科技相關族群的表現，比大盤、半導體指標股或一般電子股更具爆發力的原因，欲進場或加碼的投資人不妨趁此難得的回檔機會，逢低布局創新科技相關 ETF，以期提早卡位科技股第四季的多頭表現機會。投資人可視己身風險承受度，積極型投資人可考慮單筆逢低布局，然若小資族或沒時間盯盤的投資人則不妨採用定期定額加碼扣款，網羅多方創新科技機會，利用股市整理期間累積更多單位數，待未來市場回升時將有助形成投資微笑曲線。此外，定期定額還能幫助投資者養成紀律性投資的習慣，避免因市場波動而情緒化交易。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 預計於 9/18 迎來成立後的首次除息，每股將配發 0.60 元，現金股利預計於 10/15 發放，投資人若想參與此次配息，預定參與配息最後申購日為 9/16，投資人可多加留意後續相關資訊，把握最後時間入場。
提醒投資人，儘管市值 ETF 提供多元選擇、投資管道便利等優勢，但投資人還是要留意投資風險，例如常見的主要股票 ETF 投資風險包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。實際是否配息以及實際配息金額仍取決於市場變化及發行人決定，無論選擇何種商品，仍需檢視公開說明書，確認是否符合自身財務目標及風險承受程度。ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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