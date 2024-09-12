受惠Fed降息，傳產也有春天
鉅亨研報 2024-09-12 10:27
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
受惠 Fed 降息，傳產也有春天
自從 AI 時代來臨後，傳統產業就漸漸淡出投資人目光，除了因為資金瘋狂追逐 AI 題材之外，美國高利率嚴重打擊了內需消費的需求，也連帶拖累台灣傳產在外銷的疲軟乏力，不過很快的，我們可以期待改變時刻即將來臨，先是在通膨持續放緩的背景之下，我們已經看到今年美國零售銷售成長緩步回升，而聯準會 9 月啟動降息則是關鍵，預估將大幅提振消費者的消費意願，帶動實質消費力的復甦。站在野村的角度，我們會特別聚焦在兩塊：1) 受惠降息：成衣 / 製鞋 / 自行車，2) 受惠缺電：重電 / 綠電。第一塊將是最直接受惠降息而有所改善，我們傾向把握時機的短期操作，第二塊則屬於大趨勢，是受惠 AI 缺電的結構性問題，屬於我們的中長線重點持倉之一。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）聯準會降息倒數：通膨下降趨勢確立，聯準會主席鮑爾釋放明確訊息，9 月將迎來新一輪降息週期
（二）AI 新品推出：Q4 至 2025 年眾多 LLMs 問世，疊加輝達 Blackwell 伺服器放量，AI 迎來全新突破
（三）成長趨勢不變：Blackwell 伺服器挹注，加之傳產迎來曙光，預估台股 2025 EPS 維持雙位數以上成長
大盤利空因素：
（一）美國總統大選：越接近 11 月大選，紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）高基期：經濟數據及企業獲利的基期墊高，隨著成長動能放緩，股價波動會更加大
（三）AI 雜音：除 AI 獲利模式的質疑外，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
2025 留意震盪，預估還是個好年
隨著時序漸入第四季，我們的目光也開始關注 2025 年的基本面展望，我們認為由 AI 引領成長的趨勢依然不變，包括資本支出持續增加、輝達 Blackwell 晶片大量出貨、眾多 LLMs 陸續問世，以及更多的 AI 新品推出，這些都會為台灣供應鏈廠商帶來豐沛的營收及獲利動能，AI 派對還會持續下去。另外在聯準會降息的背景下，傳統產業也有望睽違已久迎來曙光；從我們內部的初步預估來看，我們估計 2025 年台股將有 20% 左右的 EPS 成長率，只要獲利持續上修，意味著全年仍會是個好年，只不過投資人也要留意高基期帶來的成長速度放緩，很可能會讓盤勢變的更為震盪，因此站在現在這個時間點，我們認為即便大盤從現在一路震盪到 2024 年底，也無損於 2025 年的基本面展望，投資人反而可以趁快速下跌的時候把握逢低布局的機會。
各期間績效表：（％）
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