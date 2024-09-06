預防性降息有譜？ 專家：利率政策轉趨寬鬆有利電子科技股，「這檔」吸睛度高
鉅亨研報 2024-09-06 11:19
台股持續於季線 (22552 點) 下方震盪，整理格局不變，資金行情尚未退場，預計指數盤整型態將持續，投資人不妨逢時把握布局有題材的科技族群，如：創新科技、AI 機器人、蘋果手機供應鏈等。近月美國經濟數據顯示，美國消費動能仍具彈性，且通膨持續放緩，市場預期 9 月及 11 月降息 2 碼略為降溫，然而投資人面對市場上對於美國經濟走軟甚至陷入衰退的擔憂，究竟美國預防性降息是否有利台股後市？又該如何挑選較具潛力標的？
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計，前一次美國採取預防性降息為 2019 年 8 月 1 日，當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長，利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗，例如 NASDAQ 指數在預防性降息後 3、6 與 12 個月分別上漲 1.71%、12.55% 與 32.89%；值得留意的是，與美國科技股走勢高度連動的台股也有一番亮眼表現，加權指數同期間上漲 6.04%、7.52% 與 21.45%，而電子類股指數亦上揚 10.68%、14.85% 與 41.87%，表現更勝一籌。然而，若聚焦創新科技相關族群的 00935ETF 追蹤指數：臺灣創新科技 50 指數表現更為亮眼，上述期間表現分別來到 12.48%、14.94% 與 55.28%，表現最亮眼。
張繼文指出，只要總體經濟基本面維持穩健，較為溫和的利率水準有利於股市發展、尤其是科技股向上動能，因為較低的利率水準有助降低科技公司資本支出或研發的資金成本，進而挹注公司獲利並帶動股票表現。其中，與歐美科技股高度連動的台股大盤與電子類股，由於屬於淺碟市場、表現料將更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI 等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。此外，創新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，這也是當總體環境出現科技股順風時，進場布局「創新科技」相關族群的表現，比起台股大盤、一般電子股甚至美國科技股更具爆發力的原因。
野村臺灣創新科技 50 ETF 的經理林怡君指出，00935ETF 在投資主題上涵蓋了當前和未來的創新科技，包括人工智能、電動汽車、元宇宙、半導體等 11 大創新科技領域，主題及數量每年進行滾動式調整，就像會自動進化一般，確保不會錯失題材輪動的機會。在族群分布上，00935 涵蓋了台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域，包括 IC 設計、晶圓代工、存儲器、ODM 組裝等。這種多元化的投資組合有助於分散風險，提供長期增長的機會。此外，若遇台股大跌，更可考慮逢低加碼，因為無論未來趨勢如何變化，創新科技永遠是市場主流。張繼文補充，儘管近期盤勢震盪，加上地緣政治如以黎衝突時不時上演，加權指數與科技相關類股可能受到消息面影響而回檔整理，然緩漲急跌本屬多頭特性，目前市場預期聯準會於 9/19 利率政策會議宣布降息的機率高達 100%，欲加碼的投資人不妨在聯準會正式降息前，利用市場回檔機會分批進場逢低布局創新科技相關 ETF，以期提早卡位預防性降息的科技股表現機會。
林怡君進一步指出，00935 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」，採用了多因子選股策略，涵蓋了三個主要指標：財務指標要求近 4 個季度的營業利潤為正值，動能指標排除現價距離 52 周高點最遠的 10% 個股，成長指標要求研發費用占營收比重大於 2%。回顧今年以來由科技權值股主導台、美股走勢，其中研發費用佔營收比重高的公司，創新能力也反映在股價表現上。此外，受訂於 FactSet RBICS Level 6 的創新科技次產業股票，相關營收占比至少為 50%，並必須具備永續報告書，同時近 3 個月的日均成交金額至少為新台幣 1,500 萬元等條件。在經過多重篩選後，優質股票按自由流通市值加權，選擇前 50 大股票作為 ETF 的成分股。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 預計於 9/18 迎來成立後的首次除息，每股將配發 0.60 元，現金股利預計於 10/15 發放，投資人若想參與此次配息，預定參與配息最後申購日為 9/16，投資人可多加留意後續相關資訊，把握最後時間入場。
提醒投資人，ETF 配息率不代表報酬率，因為領到的股利，是從淨值而來，除息時會自 ETF 淨值裡扣除，換句話說，等於是把錢從帳戶裡領出來，如果沒有填息，並不會帶來額外的收益。ETF 價格會受到市場行情變動影響，ETF 投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF 價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資 ETF 除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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