【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
鉅亨研報 2024-09-05 10:07
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
天上掉下來的禮物
9 月 3 日，經發會創新經濟組共同召集人，也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時，點名了資料庫產業，稱其為「天上突然掉下來的大禮物」，鼓勵台灣不要放棄，尤其是關鍵環節 -「冷卻」，台廠有機會做到讓世界非靠我們不可；劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎，因這與野村一直以來的想法不謀而合。在我們眼中，台灣的散熱產業有成為另一座護國神山的潛力，並扭轉市場對他們大起大落的刻板印象。散熱產業長期以來始終被外界用零組件的思維看待，但當我們跨入 CoWoS、生成式 AI 的世界後，一切都會變得不同，接下來我們面對的不再是零組件，而是「系統」，因為後者需要業者花費巨大資源，攜手下游客戶及上游晶片製造商共同開發，故其附加價值遠超越前者。我們有足夠的信心與耐心，迎接其投資地位徹底翻轉的那天到來。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）國際半導體展：聚焦 CoWoS 先進封裝與半導體設備
（二）外資論壇：華爾街券商大陣仗參與半導體展並將舉辦投資論壇，有助釋出基本面利多訊息
（三）iPhone 16：供應鏈備貨量能優於預期。期待搭載 AI 功能的新機規格曝光後，提升 2025 年潛在銷量
大盤利空因素：
（一）美國總統大選：紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）AI 雜音：除 AI 獲利模式的質疑外，村長股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
短線急跌也是天上掉下來的禮物
美國勞動節長假過後，迎來 ISM 製造業新訂單指數創今年新低的數據洗禮，提前引出憂心美國經濟的市場賣壓，加上輝達帶動半導體股疲弱，本週二又見到繼 8 月 5 日黑色星期一之後的台股長黑 K。其實週二也是國際半導體開幕日，野村台股經理團隊幾乎全員出動，於週三清早的團隊會議中接連分享各場論壇裡的關鍵技術亮點，同仁們反而對「落難的村長」沒有多少著墨與討論，我們了解影響單日股價行為的因素眾多，但其本質終究屬於累積可觀漲幅的一檔個股在進行評價調整。股市的傳統戲碼總是逢事件日做短期調整，就如同今年 5 月的 COMPUTEX 是 AI 概念股短線高點、本週的國際半導體展則是設備概念股的短期高點一樣，我們相信讀者們已經懂得在基本面趨勢向上時，把握任何股價短線快速修正的機會，它們都是「天上突然掉下來的禮物」。
各期間績效表：（％）
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