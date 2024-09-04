外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.82%，報33.99元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 22:40
截至台北時間04日22:40，美元/泰銖下跌0.28點跌幅達0.82%，暫報33.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.86%
- 近 1 週：+1.03%
- 近 3 月：-6.39%
- 近 6 月：-4.41%
- 今年以來：-0.23%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.32%
- 美元/韓元相關性0.68，本日下跌0.39%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.42%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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