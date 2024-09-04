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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.82%，報33.99元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 22:40


截至台北時間04日22:40，美元/泰銖下跌0.28點跌幅達0.82%，暫報33.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.86%
  • 近 1 週：+1.03%
  • 近 3 月：-6.39%
  • 近 6 月：-4.41%
  • 今年以來：-0.23%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.32%
  • 美元/韓元相關性0.68，本日下跌0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.42%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.4%
  • 澳元/美元相關性-0.64，本日下跌0.49%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日下跌0.44%

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美元/泰銖34.04-0.67%
韓元/美元0.00074782000000000010.00%
紐元/美元0.61990.23%
澳元/美元0.67210.16%
英鎊/美元1.31430.26%

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