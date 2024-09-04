AI科技休息！誰將接棒起風？ 航海王領航發功，全球航運上攻
鉅亨研報 2024-09-04 11:20
全球股市受到 AI 科技股領跌修正，這段時間受到市場熱議的 AI 科技股漲多評價面偏高，也是引發投資人賣壓的原因之一。對於想參與股市成長的投資人，除了追 AI 科技，還有沒有下一個值得關注的族群？野村投信表示，追成長不只有 AI，全球航運的漲相也相當不錯，除了有獲利面支持，目前評價面位於相對低基期， 9 月登船正逢時。
在航運獲利方面，野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析表示，若比較全球航運與 AI 科技大廠的成長性，分別採 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數前 10 大持股與美股科技七巨頭 (Magnificent 7)，2024 全年營收成長率預估均達 20% 以上的亮眼表現，然進一步觀察 2024 全年每股盈餘 (EPS) 成長率，美股科技七巨頭平均可達 71.06%、表現亮眼，然全球航運龍頭指數前十大個股平均則高達 145.59%，獲利爆發力更勝一籌 (註 1)。從評價面來看，根據彭博當前本益比數據，分屬工業的全球航運僅約 13 倍，不但相對全球 11 大產業 (GICS 分類) 低廉，更遠低於不少 AI 科技熱門股所屬的資訊科技 (42 倍)與通訊服務 (27 倍)，意味著航運股價未來仍有表現的空間、後市值得期待。(註 1) 資料來源：ICE Data、Bloomberg，資料日期：2024/5/31。
航運股高 CP 值，後市可期
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳進一步指出，AI 科技大趨勢明確且獲市場認同，相關股票投資機會前景可期，但追成長不只 AI，航運類股的爆發力也很驚人，尤其是在疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上紅海危機等地緣政治衝突不斷、貨櫃搶運等，打亂全球各類型航運的供給量能，在散裝方面，BCI 領漲推升 BDI，散裝航運市場即將進入秋季傳統旺季，海岬型船維持領漲態勢，航運維持領漲態勢不變。加上運價又再度來到疫情高峰時約 7 成水準 (註 2)，高運價對於航運公司營收與獲利料將帶來大幅的挹注，加上評價面又具吸引力，有助航運股未來前景。(註 2) 資料來源：ICE Data、Bloomberg，資料日期：2024/8。
若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，投資全球航運龍頭 ETF 是一個不錯的選擇，8/30 正式展開募集，預計 9 月 20 日掛牌的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，全球航運股不僅能參與全球經濟成長，企業營收持續向上，地緣政治問題短期間難解，運價隨著供需變化、衝高，產業界也無法解決。紅海危機受阻對全球供應航路的影響，實際上比先前預期還要更大，推升了運價飆漲「大航海時代」再現，加上罷工等所引發供應鏈危機，運力將更吃緊，引發航商抽調運力的連鎖反應，使斷鏈問題加劇，將帶動運價持續上漲，全球航運龍頭企業業績受惠將加大，股價具有極佳成長動能，加上全球航運龍頭息收指數與台灣加權股價指數、S&P 500 指數，相關係數只有 5 成 (註 3)，近期台股、美股高點震盪大，想要增加資產組合的避險性，除了最基本的股債配置，航運股指數與主要股關聯度低，利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤。(註 3) 資料來源：ICE Data、Bloomberg，資料日期：2024/5/31。
提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，應採取穩定收益和具資本保護的策略，降低風險，因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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