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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.3557元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 22:20


截至台北時間03日22:20，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.49%，暫報1.3557點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.75%
  • 近 1 週：+0.06%
  • 近 3 月：-0.99%
  • 近 6 月：-0.49%
  • 今年以來：+1.92%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.77%
  • 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.17%
  • 美元/挪威克朗相關性0.57，本日上漲0.97%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.69，本日上漲1.1%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.72%
  • 英鎊/美元相關性-0.57，本日上漲0.37%

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美元/加幣1.35440.39%
澳元/美元0.6715-1.12%
紐元/美元0.6187-0.74%
英鎊/美元1.3102-0.33%

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