外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.49%，報1.3557元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 22:20
截至台北時間03日22:20，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.49%，暫報1.3557點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.75%
- 近 1 週：+0.06%
- 近 3 月：-0.99%
- 近 6 月：-0.49%
- 今年以來：+1.92%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.77%
- 美元/新加坡幣相關性0.59，本日上漲0.17%
- 美元/挪威克朗相關性0.57，本日上漲0.97%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.14%，報10.6977元
- 外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.13%，報0.6714元
- 外匯速報 - 歐元/澳元(EURAUD) 大漲0.84%，報1.6436元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌1.23%，報190.7元
上一篇
下一篇