外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.49%，報0.9379元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 21:51
截至台北時間03日21:51，歐元/瑞郎下跌0.0046點跌幅達0.49%，暫報0.9379點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.76%
- 近 1 週：-0.32%
- 近 3 月：-3.60%
- 近 6 月：-1.54%
- 今年以來：+1.45%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌0.65%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.27，本日下跌0.27%
- 美元/印度盧比相關性-0.26，本日下跌0.03%
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