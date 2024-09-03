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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.49%，報0.9379元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 21:51


截至台北時間03日21:51，歐元/瑞郎下跌0.0046點跌幅達0.49%，暫報0.9379點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.76%
  • 近 1 週：-0.32%
  • 近 3 月：-3.60%
  • 近 6 月：-1.54%
  • 今年以來：+1.45%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.72，本日下跌0.32%
  • 英鎊/日元相關性0.68，本日下跌1.23%
  • 歐元/日元相關性0.68，本日下跌1.21%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌0.65%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.27，本日下跌0.27%
  • 美元/印度盧比相關性-0.26，本日下跌0.03%

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歐元/瑞郎0.9385-0.42%
英鎊/美元1.3105-0.30%
日元/美元0.0068631.47%
歐元/美元1.1041-0.26%

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