外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9433元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 21:20
截至台北時間02日21:20，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9433點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.33%
- 近 1 週：-1.05%
- 近 3 月：-3.98%
- 近 6 月：-1.92%
- 今年以來：+1.05%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日上漲0.17%
- 美元/土耳其里拉相關性-0.27，本日上漲0.41%
- 美元/印度盧比相關性-0.26，本日上漲0.01%
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