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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9433元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 21:20


截至台北時間02日21:20，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9433點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.33%
  • 近 1 週：-1.05%
  • 近 3 月：-3.98%
  • 近 6 月：-1.92%
  • 今年以來：+1.05%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.72，本日上漲0.28%
  • 英鎊/日元相關性0.68，本日上漲0.67%
  • 歐元/日元相關性0.68，本日上漲0.75%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日上漲0.17%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.27，本日上漲0.41%
  • 美元/印度盧比相關性-0.26，本日上漲0.01%

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英鎊/美元1.31440.14%
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