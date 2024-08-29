【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息？

鉅亨研報 2024-08-29 11:09

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加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/27）

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野村腳勤觀點：

市場的 AI 焦慮症

自 ChatGPT 問世以來，生成式 AI 一直是市場的心頭好，惟大型雲服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；我們對這類現象的解讀是，背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。我們的田野調查不曾間斷，觀察到生成式 AI 需求的續航力比預期長，涉及行業也比預期更廣泛，即便像台塑四寶這類傳統產業也正積極導入 AI 且成效卓著（尤其在成本撙節領域），所以我們的觀點是 AI 投資需要更多資金，希望讀者們也能多點耐心。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息倒數：聯準會主席鮑爾於傑克森洞會議釋放明確訊息，投資人 9 月將迎來新一輪降息週期

（二）輝達財報：「全村的希望」有很高機會擺脫 Blackwell 延宕的陰影

（三）9/4 國際半導體展：我們聚焦 CoWoS 先進封裝與半導體設備

（四）iPhone 16：供應鏈備貨量能優於預期。期待搭載 AI 功能的新機規格曝光後，提升 2025 年潛在銷量

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：中東地區跨境衝突不斷，更廣泛的戰爭風險構成潛在危機

（二）美國總統大選：紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高

（三）AI 變現雜音：美四大 CSP 擴大軍備競賽但營收成長速度無法跟上，將持續誘發市場對 AI 獲利模式的質疑

多點關愛眼神給可能受惠 Fed 降息的傳產股

目前市場對輝達 GB200 伺服器機架系統大量出貨時間點的預測大致分為兩派（明年 1 月及 3 月），但時間點在我們眼中不太重要，因下游供應商在 Blackwell 延宕期間不斷接到 Harper 急單，加上前者預訂量相當強勁，意味著 AI 需求問題不大，所以股價因新規產品延宕的震盪整理都是吃貨機會；同樣的情形也反映在美股，道瓊與標普 500 已重返前波高點，但台股與那指、費半一樣仍有一段距離，值得把握。不過看到這裡，讀者們也不要覺得我們眼中似乎只有生成式 AI，其實不然。Fed 下個月 18 日即將啟動降息循環，根據歷史經驗，降息初期股市較易受到成長放緩的影響而劇烈震盪，屆時投資人不妨把握一下傳產股的投資機會，包括需求有機會被激起的行業如成衣、製鞋、自行車及特定的居家用品等，它們的籌碼相當乾淨，只要一點資金，星火足以燎原。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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