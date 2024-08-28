募集倒數！罷工、缺櫃危機逼近！球航運龍頭成長獲利動能佳，後市可期
鉅亨研報 2024-08-28 13:26
美國公布 8 月製造業低於預期，美股四大指數同步收跌，市場觀望聯準會主席鮑爾發言，加上美國總統大選選情膠著，股市波動加劇。美東時間 8/22，加拿大兩大鐵路公司「加拿大國家鐵路（CN）」和「加拿大太平洋堪薩斯城鐵路（CPKC）」同時暫停營運，導致美加供應鏈大幅中斷，毫無疑問地已使得航運排程雪上加霜，供不應求問題更加劇，市場運力存在供需不足的現象，必須靠船公司有效控艙，加上紅海危機，全球航運陸續調整，恐再推升航運業缺船、缺櫃的緊張狀況，過往經驗，這對於航運股來說將是表現的機會。根據統計，往年第三、第四季為航運出貨旺季，尤其美國黑色星期五購物節和耶誕節可增加貨運，加上全球貿易 9 成靠海運，貨櫃裝載民生物資屬剛性需求，以哈戰爭在美國總統大選前可能不會有太大改變，海運持續繞道消化運量，有利於持續挹注航運公司獲利支撐運價，此時正是布局全球航海王的好時機。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，AI 科技大趨勢明確且獲市場認同、投資機會前景可期，但也因此推升相關股票的評價面；然而，近期因中東地緣政治動盪造成運價高漲、且在這波股市回檔表現抗跌領漲的航運類股，其評價面仍在相對低檔，反而值得留意「彎腰撿鑽石」的布局機會。若以股價淨值比來看，目前航運股仍位於過往區間的下緣，例如台灣或日本航運三雄 2024 年預估股價淨值比僅約 0.7-0.9 倍，即使放眼全球航運龍頭，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數之前十大成分股來看，平均值也只有 1 倍，對比目前主要熱門投資如科技股、日股、美股與台股，分別以 NASDAQ、日經 225 指數、S&P500 指數與臺灣加權指數，其預估股價淨值比分別為 7.42、1.94、4.70 與 2.74 倍，可發現全球航運龍頭相關股票相當具有吸引力。
但漢遠分析指出，然而除了便宜之外，若進一步探究其獲利性，全球航運可謂成長潛力更不容小覷。根據彭博綜合預估，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數之前十大成分股為例，2024 年預估每股盈餘 (EPS) 平均成長率達 145.59%，遠高於 NASDAQ 的 18.31%、日經 225 指數的 39.75%、S&P500 指數的 9.59% 與臺灣加權指數的 41.02% (資料來源：Bloomberg，採 2024 年度預估數據，2024/8)，代表全球航運龍頭企業「物美價廉」，也就是股價合理但獲利成長性一點都不輸給熱門投資主題，值得留意相關布局機會。
2024 全年全球主要指數 預估股價淨值 (P/B)
散裝航運業的需求與全球景氣相關度高，散裝航運以運載民生大宗物資與工業基本原料，如鐵礦砂、煤炭、棉花、穀物及肥料等，主要旺季為每年 11 月至次年 4 月，以承載近洋貨物為主。整體散裝航運獲利的重要觀察指標包含：波羅的海岬型航運指數（BCI）、波羅的海巴拿馬型航運指數（BPI）與波羅的海輕便航運指數（BHI），波羅的海運價指數（BDI）。散裝航運依其承載噸數，分為三種船型，1. 海岬型 (capasize)：承載噸數 8 萬噸以上主要承載鐵礦、煤炭。目前無法通過巴拿馬運河，須繞道南美洲麥哲倫海峽。2. 巴拿馬型 (panamax)：承載噸數 5~8 萬噸主要承載穀物，以承載遠洋貨物為主，為能通過巴拿馬運河的最大噸位。3. 輕便型 (handysize)：承載噸數 5 萬噸以下主要承載水泥、鋼材、木屑。美國感恩節將至、歐美聖誕節購物旺季來臨，更是電子業 AI 供應鏈、電商、3C 產品出貨潮，加上雙 11 購物節、美國黑色星期五的折扣與聖誕節運送需求，預估航運營收將有不錯的錢景表現。在貨櫃航運方面，貨櫃主要以定期航線為主，所載運之物品多為工業製成品，與全球消費市場高度連動的特性，一般以 20 呎櫃與 40 呎櫃為標準櫃，運價最重要的觀察指標包括 SCFI（上海出口集裝箱運價指數）、CCFI（中國出口集裝箱運價指數），尤其是 SCFI 指數是重要關鍵。當前紅海危機、地緣衝突仍未有結束跡象、加上美國和歐洲的經濟增速預期加快，通膨壓力的緩解，以及全球商品貿易復甦，將推動 2024 年下半年全球集裝箱運輸需求的增長，航運需求可望保持強勁，獲利成長受到矚目，中長線航運股可望受寵。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，投資人若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，最簡單的做法就是投資全球航運 ETF，預計於 8/30 揚帆啟航正式募集的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即是放眼全球三大航運業的龍頭企業，其指數編製在經過基本流動性、市值與配息與否的基本篩選後，依照流通市值取前 40 大成分股並進行市值加權，不但在近期震盪盤勢表現抗跌領漲，短中長期也各有不同投資利基，提供 ETF 投資人參與全球航運商機更簡單且全面的選擇。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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