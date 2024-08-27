【一分鐘看圖論市】鮑爾在傑克森洞毫無遮掩地放鴿
鉅亨研報 2024-08-27 10:18
鮑爾稱降息時機已到 釋放強烈降息訊號
聯準會主席鮑爾於全球央行年會上表示「通膨進展方向明確，是時候該調整政策」，發出迄今最強烈降息訊號，表明央行準備啟動寬鬆週期，後續行動依舊仰賴數據。不過他強調，如果經濟迅速走軟，央行準備大幅降息。儘管鮑爾並未透露具體降息時間和幅度，但已替 9 月降息打下基礎。之前所說就業市場的「痛苦」是控制通膨的必要條件已成過去式，即通膨升溫風險減弱、就業市場降溫更待留意。
植田審慎發言 但立場不變
日銀總裁植田和男 8 月 23 日於國會聽證會態度堅定地捍衛 7 月升息決策，並認為未來只要日本經濟成長和通膨情勢符合日銀預期，仍將在升息的道路上前行。但他同時也表示下一步升息行動並非迫在眉睫。植田認為近來動盪的觸發點是市場對美國經濟前景產生疑慮，而這些憂慮目前已降低。植田發言後，市場普遍認為今年底前日銀再次升息的可能性不高。
全球金融市場重點回顧 (8/17~8/23)
【成熟市場】
- 美國非農就業人數下修 81.8 萬人 創 15 年來最大規模修正
- 截至今年 3 月過去一年內的就業人數初步下修 81.8 萬人，等於每月就業人數下修 6.8 萬人左右，不僅創下 2009 年以來最大下修幅度，也是有紀錄以來次高。修正數據透露，美國就業市場可能遠不如先前數據表現的那般強勁。
- 美上週初領失業金人數報 23.2 萬人，符合預期
- 截至 8/17 當週，經調整後美國初領失業金人數報 23.2 萬人，僅較修正後前值 22.8 萬人增加 4 千人，顯示就業市場指數逐步放緩而非迅速惡化，勞動市場不如預期強勁，正在逐漸放緩，緩解了衰退擔憂，同時支持 9 月政策會議降息一碼預期。
- 聯準會會議紀錄：大多數央行官員認為 9 月降息可能是適宜的
- 聯準會發布會議紀錄，顯示有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息，而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。紀錄還顯示，越來越少的官員擔心過早放鬆貨幣政策可能會重新引發通膨。就業方面，決策者認為就業市場大致恢復到 COVID-19 疫情前的水平，並形容其為「強勁但不過熱」。
- 歐洲央行決策者亦支持 9 月降息，寬鬆貨幣政策氣氛濃厚
- 路透 23 日援引七名知情人士消息報導，有越來越多歐洲央行決策者支持 9 月再次降息，除非未來幾週內歐元區經濟數據出現重大意外才可能延後降息。金融市場目前已普遍預估歐洲央行 9 月將再次降息，並預估今年剩餘時間內至少還會有一次降息，然後在 2025 年繼續穩定降息。
【新興市場】
- 美國對加薩停火協議加大支持，努力達成停火目標
- 美國國務卿布林肯旋風訪問中東之行於 20 日結束，返回華府前受訪表示，停火協議「必須達成，我們將盡一切所能衝過終點線。」隨後一名美國官員稱，美國總統拜登計劃與以色列總理納坦雅胡通電話，討論如何維持停火和人質協議。
【債匯金市】
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